'La promesa' confirmará la copia de las recetas y le descubrirá a Ángela la dote por la boda

Beltrán ha accedido a casarse con Ángela en 'La promesa', pero la joven le ha puesto una condición a su madre para terminar de cerrar el trato: pasar dos días a solas con Curro alejada del palacio. Por otro lado, el humor de Adriano cada vez es peor y Martina se siente culpable por ello, ya que teme haberlo alimentado al hablarle de sus sentimientos hacia Catalina.

Enora le ha dado un regalo a las cocineras en agradecimiento de cómo se han portado con ella. Y hablando de cocina, Cristóbal ha felicitado a Lope por sus recetas ilustradas, pero Curro ha descubierto que el periódico ha publicado una muy parecida a la de Lope bajo la firma de Madame Cocotte.

Curro y Lope analizan las recetas del periódico en 'La promesa'

Manuel ha recibido cartas de empresas que están interesadas en hacerse con el diseño de su motor. Entre tanto, Pía ha avisado a María Fernández de que Paca, la partera, va a pasar por la zona y se ha ofrecido a acompañarla para que no pase el trago ella sola. Por último, Petra le ha revelado a Samuel la amenaza de Cristóbal de despedirla, así que el sacerdote ha tratado de convertirse en el mediador del asunto.

¿Qué pasará el lunes?

Martina en 'La promesa'

En el episodio 707 de 'La promesa', que se emite el lunes 3 de noviembre en La 1, la serie producida por Bambú reafirmará el ultimátum de Ángela a Leocadia:. A todo esto, la joven descubrirá por boca de Beltrán que. Por otra parte, Enora marcará distancia cuando Toño intente hablar de la relación que tienen.

Lope y sus compañeros se darán cuenta de que sus recetas y las de Madame Cocotte del periódico son prácticamente iguales. Además, Jacobo se enfadará con Martina por haberse olvidado de la cita que tenían, pero ahí entrará Adriano para disculparse por ella. Para acabar, Petra sigue queriendo demostrarle su valía a Cristóbal, pero todavía no está del todo recuperada. Samuel volverá a aparecer para echarle una mano.