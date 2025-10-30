FormulaTV
ADELANTO 31 DE OCTUBRE

'La promesa' desvelará la condición de Ángela para casarse y Martina se sentirá culpable

Curro encontrará una ilustración muy parecida a la de Lope publicada bajo un seudónimo en el periódico y Enora llevará un regalo de agradecimiento a las cocineras.

'La promesa' desvelará la condición de Ángela para casarse y Martina se sentirá culpable
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 30 Octubre 2025 17:39 (hace 4 horas)

'La promesa' se acerca al final de la semana con la incertidumbre de qué va a ocurrir con Petra, a quien Cristóbal, en el capítulo del 30 de octubre, le ha dado solo unos días para demostrar que merece seguir siendo ama de llaves o será despedida. Manuel, por su parte, le da una nueva oportunidad a Enora y le recibe de nuevo en el hangar; aunque Toño le expresa que necesita tiempo para volver a confiar en ella.

Simona y Candela, fascinadas por las ilustraciones de Lope, le insisten en que publique un libro con ellas, mientras que María le comunica a Pía su decisión de no tener el bebé. Por otra parte, Ángela continúa evitando a Lorenzo en la medida de lo posible y Curro toma una decisión fundamental para que la joven siga con el plan de su madre.

¿Qué pasará el viernes?

Vídeos FormulaTV

En el capítulo 706 de 'La promesa', que se emitirá el viernes 31 de octubre en La 1, la serie producida por Bambú logrará que Beltrán acceda a casarse con Ángela. Sin embargo, la joven tendrá una última condición para aceptar seguir con el plan de su madre: pasar dos días a solas con Curro alejados de las tierras de La Promesa. Mientras tanto, Adriano estará cada vez más arisco y Martina se sentirá culpable de haber despertado en él estos sentimientos al haberle recordado su matrimonio con Catalina.

Enora, feliz de su regreso al hangar, obsequiará con un regalo de agradecimiento a las cocineras por haberla apoyado y dado la cara por ella. Por otro lado, Manuel recibirá cartas de empresas interesadas en el diseño de su motor, que está arrasando, y Pía avisará a María Fernández de que Paca, la partera, pasará próximamente por Luján, ofreciéndose a acompañarla.

Petra le confesará a Samuel el ultimátum que le lanzó Cristóbal recientemente y este intentará mediar con el mayordomo sin éxito alguno. Además, Cristóbal felicitará a Lope por sus recetas ilustradas, aunque un hallazgo de Curro opacará esa felicidad. El sirviente encontrará una receta ilustrada casi calcada a las de Lope y publicada en un periódico bajo el seudónimo de Madame Cocotte.

