ADELANTO 4 DE NOVIEMBRE

ADELANTO 4 DE NOVIEMBRE

'La promesa' elegirá, entre quejas, al ensamblador y autorizará la escapada de Ángela y Curro

Petra tratará de ocultar su debilidad y Beltrán charlará sobre su boda con Jacobo.

'La promesa' elegirá, entre quejas, al ensamblador y autorizará la escapada de Ángela y Curro
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 3 Noviembre 2025 16:56

'La promesa' ha dado el pistoletazo de salida al mes de noviembre este lunes 3 con su episodio 707, en el que Ángela le ha impuesto un ultimátum a su madre, condicionando así su potencial boda. Su línea roja para someterse a ese matrimonio es que le permitan realizar un último viaje con Curro.

Mientras tanto, la tercera arista de este triángulo amoroso, Beltrán, ha optado por ser sincero con su futura esposa y le ha desvelado que Leocadia le ofreció una jugosa dote. Mientras Ángela lidia con esa información inesperada, Lope y sus compañeros han confirmado que las recetas de Madame Cocotte publicadas en el periódico son prácticamente idénticas a las suyas.

Beltrán charla con Leocadia en 'La promesa'
Beltrán charla con Leocadia en 'La promesa'
Toño ha intentado hablar con Enora acerca de su relación, pero la respuesta de ella ha sido un jarro de agua fría. Jacobo se ha enfadado con Martina después de que ella se olvidara de que tenían una cita, aunque Adriano ha intervenido para calmar las aguas. Petra ha seguido esforzándose para demostrarle a Cristóbal que está capacitada para desempeñar su labor, pero Samuel ha tenido que intervenir para ayudarla.

Pía le hace una petición a Curro en 'La promesa'
Pía le hace una petición a Curro en 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el siguiente episodio de 'La promesa', previsto para el martes 4 de noviembre en La 1, la producción de Bambú mostrará la entrevista de Manuel a don Luis para el puesto de ensamblador. Sin embargo, tras consultarlo con Toño y Enora, el heredero apostará por Ambrosio, aunque eso suponga ir en contra de la opinión de sus ayudantes. Jacobo se desahogará con Beltrán en medio de su crisis con Martina, pero todo se resolverá con una reconciliación.

Adriano recibirá una nueva carta de Catalina. Curro se enterará del embarazo de María Fernández y recibirá una petición por parte de Pía. Simona, Candela, Vera y Lope seguirán investigando el tema de la publicación de las recetas, mientras que Petra intentará disimular su debilidad física, pese a que las dolencias serán cada vez más evidentes. Por último, Beltrán pensará que están organizando su boda, ajeno a la solicitud de Ángela, que llevará a Leocadia a no tener más remedio que autorizar el viaje de despedida.

