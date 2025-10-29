Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Tras unos días de descanso, 'La promesa' regresa a la pantalla dispuesta a resolver sus grandes conflictos. En el anterior capítulo, Martina trató de reflotar su relación con Jacobo al celebrar una cena íntima, pero esta acabó siendo un completo desastre. Ángela se desahogó con Curro y Alonso sobre su situación con Lorenzo, mientras que fue desarrollando un vínculo más íntimo con Beltrán. Respecto a este, Leocadia le ofreció una buena dote a cambio de que acepte casarse con su hija.
Por otra parte, Leocadia confirmó que la carta no pudo haber sido escrita por Catalina y sospechó que puediera ser de alguien de su entorno haciéndose pasar por ella, a pesar de no entender el motivo. Mientras tanto, Simona y Candela lograron que Toño reconsiderara su postura con Enora y aceptara darle una nueva oportunidad. Sin embargo, Manuel seguía desconfiando de ella.
Samuel y María Fernández retomaron su conversación después de su confesión sobre el embarazo y Pía le animó a pensar y reflexionar sobre su decisión. Cristóbal, por su parte, siguió las órdenes de Leocadia e informó a Petra de que no podía seguir ejerciendo su cargo de ama de llaves.
¿Qué pasará mañana?
Simona y Candela insistirán a Lope con la idea de que debería publicar un libro de sus recetas ilustradas y María Fernández confesará a Pía su decisión de no tener al bebé. Además, Ángela seguirá intentando esquivar a Lorenzo y Curro tomará una decisión drástica para ayudar a la joven a continuar el plan trazado por su madre y así evitar su matrimonio con el capitán de la Mata.