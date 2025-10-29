FormulaTV
ADELANTO 30 DE OCTUBRE

'La promesa' dará otra oportunidad a Enora y Curro tomará una decisión drástica para ayudar a Ángela

Cristóbal impondrá un ultimátum a Petra para mantener su puesto de ama de llaves y María Fernández confesará a Pía su decisión sobre el bebé.

'La promesa' dará otra oportunidad a Enora y Curro tomará una decisión drástica para ayudar a Ángela
©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 29 Octubre 2025 12:18 (hace 2 horas)

Tras unos días de descanso, 'La promesa' regresa a la pantalla dispuesta a resolver sus grandes conflictos. En el anterior capítulo, Martina trató de reflotar su relación con Jacobo al celebrar una cena íntima, pero esta acabó siendo un completo desastre. Ángela se desahogó con Curro y Alonso sobre su situación con Lorenzo, mientras que fue desarrollando un vínculo más íntimo con Beltrán. Respecto a este, Leocadia le ofreció una buena dote a cambio de que acepte casarse con su hija.

Por otra parte, Leocadia confirmó que la carta no pudo haber sido escrita por Catalina y sospechó que puediera ser de alguien de su entorno haciéndose pasar por ella, a pesar de no entender el motivo. Mientras tanto, Simona y Candela lograron que Toño reconsiderara su postura con Enora y aceptara darle una nueva oportunidad. Sin embargo, Manuel seguía desconfiando de ella.

Ángela y Curro conversando en 'La promesa'
Samuel y María Fernández retomaron su conversación después de su confesión sobre el embarazo y Pía le animó a pensar y reflexionar sobre su decisión. Cristóbal, por su parte, siguió las órdenes de Leocadia e informó a Petra de que no podía seguir ejerciendo su cargo de ama de llaves.

¿Qué pasará mañana?

En el capítulo 705 de 'La promesa', que se emitirá el jueves 30 de octubre en La 1, la serie producida por Bambú dará un ultimátum a Petra. Cristóbal le dará unos pocos días para que demuestre que tiene la valía y capacidad para continuar en su puesto de trabajo. Mientras tanto, Manuel decidirá dar una nueva oportunidad a Enora y le permitirá regresar al hangar para trabajar. Mientras tanto, Toño le pedirá un tiempo a la joven para poder recuperar la confianza con ella.

Pía consolando a María Fernández en &#39;La promesa&#39;
Pía consolando a María Fernández en 'La promesa'

Simona y Candela insistirán a Lope con la idea de que debería publicar un libro de sus recetas ilustradas y María Fernández confesará a Pía su decisión de no tener al bebé. Además, Ángela seguirá intentando esquivar a Lorenzo y Curro tomará una decisión drástica para ayudar a la joven a continuar el plan trazado por su madre y así evitar su matrimonio con el capitán de la Mata.

