'La promesa' revelará una gran confesión de Curro a Manuel que les unirá contra Lorenzo

Por Julia Almazán Romero |

La semana arrancaba convulsa en 'La promesa' con el capítulo 727 del lunes 1 de diciembre, en el que Martina y Jacobo seguían sin tener claro si su relación merecía una nueva oportunidad, aunque ambos sabían que el sentimiento seguía ahí. La joven necesitaba tiempo para ordenar sus ideas y, mientras tanto, tenía que gestionar un conflicto añadido: las tensiones por las tierras, que la obligaron a mediar entre Jacobo y Adriano en un asunto que se le complicó por momentos.

Toño, por su parte, intentó que Manuel abriera los ojos sobre la actitud de Enora. Según le reconoció, sentía que ella estaba más centrada en perfeccionar el motor que en avanzar en la investigación sobre la relación de don Lisandro con la empresa de don Luis. Al mismo tiempo, Curro llegó al límite con el drama entre Ángela y Lorenzo, por lo que decidió acudir a su hermano para pedirle ayuda ante una situación que ya no sabía manejar.

Carlo, nuevo personaje en 'La promesa'

Además, en la serie producida por Bambú Producciones se comunicó una mala noticia: Cristóbal y Teresa confirmaron el fin de las libranzas, lo que anticipaba semanas muy duras para todos los trabajadores. Sin embargo, la aparición que dejó sin aliento a María Fernández fue la llegada de un nuevo lacayo. Nada más verlo, la joven se quedó paralizada, pues Carlo es justo la persona a la que no quería volver a ver, el chico con el que se quedó embarazada en la verbena, y ahora trabaja bajo el mismo techo.

¿Qué pasará el miércoles?

Enora y Manuel en 'La promesa'

En el próximo capítulo de la serie de La 1, que se emitirá el miércoles 3 de diciembre tras una breve ausencia,ante la boda que se le viene encima. Mientras, Martina intentará gestionar el estallido definitivo entre Jacobo y Adriano. La discusión entre ambos se agravará por la intervención de Leocadia y terminará rompiendo cualquier atisbo de tregua.y que llegó a enfrentarse a Lorenzo por ella, y terminarán uniéndose con un mismo objetivo: impedir la boda antes de que sea demasiado tarde.

Por otro lado, María vivirá momentos de incomodidad con la presencia de Carlo, incapaz de disimular el impacto que le produce tenerlo tan cerca. Samuel, siempre pendiente de ella, intentará darle fuerzas para hablar con él. Mientras tanto, Teresa advertirá a las doncellas del aumento de trabajo y Cristóbal descartará compensarlas. Petra continuará indagando, junto a Lope y Vera, acerca de quién está detrás del plagio de las recetas, aunque por ahora sin éxito. Manuel insistirá a Enora en que se centre en investigar a don Lisandro, una orden que ella esquivará al convencer a Toño para que la apoye en secreto.