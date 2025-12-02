'La promesa' ficha a un nuevo personaje que marcará el destino de María Fernández

Por Julia Almazán Romero |

'La promesa' ha arrancado la semana con la incorporación de Carlo Castejón, interpretado por el actor José Miguel Blanco. Este nuevo personaje irrumpe en el palacio para remover por completo la vida de María Fernández. Lo que parecía un simple fichaje más del servicio se convierte rápidamente en el epicentro de una trama marcada por secretos, vergüenza, sentimientos prohibidos y un embarazo que María ha intentado ocultar durante semanas.

Desde que comenzó a notar los primeros síntomas, María se ha movido entre la culpa, el miedo y la presión social de una época en la que ser madre soltera era prácticamente imposible. Su único apoyo ha sido Samuel, atrapado entre su vocación religiosa y los sentimientos que ha intentado reprimir. Él llegó incluso a ofrecerle asumir la paternidad para protegerla del escándalo, una propuesta que ella rechazó para evitar consecuencias aún más graves.

Carlo, el padre del hijo de María Fernández en 'La promesa'

Sin embargo, el caprichoso destino hace que, antes de que María pudiera contarle nada al padre biológico, el propio Carlo aparece en la Casa de la Reina como nuevo lacayo. La sorpresa descuadró inevitablemente a la doncella que no se creía que eso estuviera ocurriendo. Aún sin saber nada del embarazo, su llegada abre una grieta en el pasado de María, al revivir la noche de la verbena en la que ambos se cruzaron.

José Manuel Blanco interpreta a Carlo Castejón en 'La promesa'

Lo que ocurrirá esta semana con Carlo y María Fernández

Asimismo, José Miguel Blanco debutó en la serie este 1 de diciembre y llega con. Además, el actor ya ha participado en cortometrajes, teatro y campañas publicitarias y cuenta con formación física y musical que avala su versatilidad. En cuanto a su personaje,. Su cercanía con las doncellas, su comportamiento confiado y su falta de conciencia sobre la situación de María anuncian problemas en la trama.

Los tres episodios que se emitirán esta semana mostrarán el impacto de esta incorporación en el día a día del palacio. El lunes, María quedó completamente en shock al verlo aparecer como nuevo lacayo. Por otro lado, el martes, Samuel la anima a hablar con él, aunque ella no se siente preparada. Finalmente, la semana termina con una llamada de atención a Carlo por su actitud con las doncellas, aumentando aún más el conflicto entre ellos. Por ahora, María deberá afrontar la verdad, Carlo tendrá que asumir su papel en esta historia y Samuel volverá a verse dividido entre su vocación y sus sentimientos.