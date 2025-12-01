Por Almudena M. Lizana |

En 'RTVE responde', los espectadores de la cadena pública plantean a la defensora de la audiencia, en estos momentos a Beatriz Ariño, las preocupaciones, quejas y sugerencias para mejorar tanto el contenido como el continente de los formatos de RTVE. En la emisión del 30 de noviembre de 2025, Ariño recibía a Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, en su plató para abordar temas como la publicidad en La 1 o el futuro de algunos programas y ficciones.

Beatriz Ariño aprovechaba la presencia de Bordas para tantear la fecha de estreno de 'Trivial Pursuit' o conocer cuál es el plan de TVE con 'La promesa' y 'Valle Salvaje'. "'Valle Salvaje' ha crecido muchísimo y la serie en los próximos meses vivirá momentos muy emotivos con algunos acontecimientos nuevos de los que no puedo hacer spoilers. Marcarán un antes y un después en la serie", explicaba Bordas, orgullosa de esta ficción producida por Bambú.

"Y 'La promesa' también. Habrá algunas novedades como un pequeño salto temporal en el que veremos cómo los que han sido los malos de la serie, los villanos, empiezan a pagar un poco las cosas que han hecho, pero hasta aquí puedo leer", añadía la también presidenta del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión.

Solo tres emisiones

De esta manera, avanzaba cómo la ficción diaria de La 1 va a vivir un bote a un futuro en el que, posiblemente,en 'La promesa', como el asesinato de Jana por parte de la primera o el forzoso enlace con Ángela del segundo.

La semana del 1 de diciembre de 2025, 'La promesa' tendrá tan solo tres emisiones debido a la apuesta de TVE por ofrecer el partido de España contra Alemania de la UEFA Women's Nations League y el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026. Así, ni el martes 2 de diciembre ni el viernes 5 veremos cómo avanza la serie de Josep Cister.