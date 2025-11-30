FormulaTV
TVE reduce a tres las emisiones de 'La promesa' en una semana marcada por el fútbol

'Valle Salvaje' también desaparecerá de la parrilla, pero solamente un día.

©RTVE
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Domingo 30 Noviembre 2025 15:06 (hace 4 horas)

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Los espectadores de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' tendrán que ajustar sus rutinas esta semana, porque RTVE ha movido ficha y su parrilla se revoluciona por dos eventos internacionales. El primero de ellos es el decisivo partido de España contra Alemania de la UEFA Women's Nations League y, el segundo, el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026. Se trata de dos citas deportivas que ocupan parte de las tardes de La 1, obligando a dejar sin hueco a las ficciones de época más seguidas del canal.

El primer gran cambio llegará el martes 2 de diciembre, día en el que 'La promesa' directamente desaparece de la programación. Ese día, La 1 retransmite el encuentro entre España y Alemania a las 18:15h con el inicio del partido a las 18:30h, justo en la franja donde habitualmente se emite la serie.

En cuanto a 'Valle Salvaje', sí mantiene emisión el martes, pero adelantada, ya que el episodio se verá a las 17:15h, justo antes del partido. De hecho, basta comparar la parrilla habitual y la de este martes para ver la diferencia: el bloque de tarde se recorta, el fútbol entra en directo y desaparecen tanto 'La promesa', 'Malas lenguas' como parte de 'Directo al grano'. Todo ello porque España disputa la vuelta decisiva de la Nations League en el Metropolitano, hecho que puede ser histórico.

La expectación deportiva es máxima: tras el empate sin goles en Alemania, las de Montse Tomé buscan la victoria definitiva apoyadas por el público madrileño. Alexia Putellas ya lo avisó tras el primer partido: "Ahora sí que queda una final a un partido". Cata Coll, Irene Paredes, Aitana Bonmatí y compañía se juegan el título en un duelo de muchísima tensión y eso, inevitablemente, condiciona la programación de La 1.

Atanasio y Matilde, personajes de &#39;Valle Salvaje&#39;
Atanasio y Matilde, personajes de 'Valle Salvaje'

El viernes, nueva pausa en las series

La cadena pública ha dejado claro que el 5 de diciembre será otra jornada sin ficción diaria. Con motivo del sorteo que organiza la FIFA desde Estados Unidos aproximadamente a las 18:00h, La 1 suspende 'La promesa' y 'Valle Salvaje'.

El acto definirá los grupos a partir de los cuatro bombos establecidos según el ranking FIFA, con los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos ya colocados como cabezas de sus respectivos grupos. Este movimiento de parrilla, de nuevo, desplaza a las dos series más destacadas de la tarde de La 1, que volverán con normalidad después del fin de semana.

