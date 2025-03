'La promesa' confirma la salida de otro importante personaje tras la muerte de Jana

Por Alejandro Rodera |

El fallecimiento de Jana ha roto muchos corazones en 'La promesa', tanto entre sus numerosos personajes como entre los fieles que siguen la serie cada tarde en La 1. Además, ha tenido consecuencias inmediatas en las tramas de la ficción de Bambú Producciones, siendo uno de los giros más llamativos la detención de Cruz tras haberse convertido en la principal sospechosa de este crimen atroz.

"No soy su hijo, que le quede claro. Y no he venido aquí para escucharla, si estoy aquí es para mostrarle el más absoluto de mis desprecios y para que sepa que a partir de ahora usted para mí no existe", expresaba Manuel antes de que su madre fuera trasladada a las dependencias de las fuerzas del orden. Aun así, todavía quedaba en el aire qué pasaría realmente con el personaje de la marquesa tras este viraje argumental, pero ese interrogante ha sido respondido a través de la actualización de la cabecera y con un esclarecedor vídeo compartido en redes sociales.

'La promesa'

En primer lugar, el cambio en la cabecera acometido el jueves 20 de marzo, es decir, el día después de la muerte de Jana y la detención de Cruz, dejaba fuera de la misma a sus dos protagonistas iniciales, Ana Garcés y Eva Martín, que eran sustituidas en ese arranque por Arturo García Sancho y Xavi Lock. De este modo, se evidenciaba un cambio de era, ya que las dos actrices han sido pilares fundamentales del proyecto desde sus inicios y se indicaba que tanto Manuel como Curro tendrían aún más relevancia de cara al futuro.

Más lágrimas

El siguiente paso dado por RTVE para esclarecer el destino de Cruz y, por tanto, de Martín, ha sido publicar un vídeo en redes sociales en el que el equipo de la serie se despide de la intérprete en el rodaje. Tras recibir un ramo de flores, Martín se fundió en un abrazo con el creador del proyecto, Josep Cister, y escuchó los aplausos de todo el equipo. "Muchas gracias a todos. Han sido casi dos años y medio impresionantes. Ha sido un placer conoceros a todos, sin este equipo esta marquesa no existiría", proclamaba Martín desde la escalinata del palacio que tantas alegrías profesionales le ha dado. No obstante, este adiós no se puede tildar de definitivo como el de Garcés, ya que el destino de Cruz todavía no se ha truncado, aunque habrá que esperar para descubrir si, en algún momento del futuro, el retorno de Martín es posible.