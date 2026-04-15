'La promesa' dará consejos opuestos a Curro y Ángela mientras que Pía se verá incapaz de denunciar a Ricardo

Por Redacción |

El duque de Carril ha rechazado la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro en el capítulo de este miércoles 15 de abril de 'La promesa'. Mientras, Cristóbal ha conezado a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble y Ángela y Curro están sufriendo por su ruptura... Además, Pía y Julieta intentan consolar a los jóvenes por separado.

Por otro lado, como hemos podido ver, María Fernández ha comenzado a empacar sus pertenencias, ignorando las advertencias de Samuel y los reproches de Carlo que intenta detenerla sin éxito. Adriano, sintiéndose culpable por la suerte de Martina, ha decidido apartarse de ella para no causarle más problemas. Santos le ha dicho a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo.

etra, en el capítulo 815 de 'La promesa'

Sin embargo, la pareja está cada día más lejos, hasta el punto de que Cristóbal tiene que reprenderlos por sus constantes riñas públicas. Jacobo ha decidido tomar el control de la situación de Martina y ha bajado a la planta de servicio para despedir a Petra. Alonso ha hablado con María Fernández y ha intentado convencerla para que se quede en palacio, porque ella es como de la familia.

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de la serie de Bambú producciones, que se emitirá el jueves 16 de abril, Samuel se ofrecerá a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido de Jacobo. Sin embargo, Martina desautorizará a su prometido y asegurará que nadie del servicio será expulsado, reafirmando su compromiso con el refugio.

Todos miran a María Fernández en el capítulo 815 de 'La promesa'

Curro y Ángela recibirán consejos opuestos de sus padres; Alonso animará al joven a luchar por su amor, mientras Leocadia manipulará a su hija para que no perdone a Curro. Pía se sentirá incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas, atrapada en un mar de dudas sobre su culpabilidad.

Manuel y Julieta compartirán un momento de intimidad hablando sobre Jana, revelando una conexión creciente entre ambos. El duque de Carril llegará sin avisar a La Promesa y se encontrará con Vera, ¿la reconocerá? Ante las sospechas y la insistencia de Pía, Ricardo acabará haciendo una confesión totalmente inesperada relacionada con la muerte de Ana que dejará al ama de llaves sin palabras.