Por Redacción |

Como hemos podido ver en el capítulo 810 de 'La promesa' que se ha emitido el jueves 9 de abril, Ciro ha cerrado en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, usando el dinero de la dote de Julieta y despreciando su opinión. Mientras, Martina ha sufrido un doble revés: el Patronato se ha negado a hablar con ella y le han retirado la invitación a un importante baile.

En su angustia, Martina ha buscado refugio en Adriano, acercándose al joven con la clara intención de besarlo. Curro y Ángela se han reconciliado y acordado revisar juntos la carta al rey, pero Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. Finalmente, Cristóbal se las ha llevado para enviarlas. María ha confesado a Pía que besó a Samuel, aunque luego da un pequeño paso hacia la reconciliación con Carlo al visitar la casa.

Pía confrontará a Ricardo sobre la entrada del "As de Copas" en el último capítulo de la semana de 'La promesa'

Por otro lado, Ricardo ha agradecido a Santos su defensa ante Cristóbal, ¡su relación cada vez es mejor! Teresa le ha hablado a Pía de la carta de amor que encontró de Cristóbal y le advierte a él que Manuel protegerá a María. Pía le ha confesado a Petra la razón de su desconfianza en Ricardo: la entrada del "As de Copas" tenía una fecha anterior al asesinato de Ana. Por lo tanto, Ricardo mintió y sí estuvo allí cuando su esposa vivía.

¿Qué pasará el jueves?

Fotograma de las cocineras de 'La promesa', en el capítulo 81

En el próximo capítulo de 'La promesa', que se emitirá el viernes 10 de abril en la tarde de La 1,. Hablando con Petra en el último capítulo de la semana, sospecharán que mintió: ¿habrá sido capaz Ricardo de acabar con la vida de Ana?

Ángela interpretará como una traición de Curro que las cartas al rey se enviasen sin su revisión. ¡La pelea entre los enamorados será monumental! Samuel y María discutirán sobre su beso, y ella le confesará su amor, aunque lo considerará imposible. Le propondrá a Carlo una vida independiente para criar a su hijo.

Vera seguirá aterrada por la posibilidad de que vuelva su padre, el duque de Carril; Leocadia informará que el Patronato se va a reunir para dilucidar si echan a Martina; Manuel contará a Alonso que ha frenado las intenciones de Ciro de invertir, o eso cree él, porque Ciro ha invertido la dote de Julieta y, además, ha manipulado a la joven que se enfada con Manuel tras sentirse engañada.