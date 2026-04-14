'La promesa' rechazará la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro y María empezará a empacar

Por Redacción |

Tal y como hemos visto en el capítulo del martes 14 de abril en 'La promesa', María Fernández ha confirmado su dimisión a Teresa y Cristóbal, y les ha pedido expresamente que le oculten su marcha a Manuel. Un nuevo artículo periodístico ha tachado a Martina de ególatra. Alonso, furioso por la mancha en el apellido Luján, le ha retirado su apoyo. Jacobo le ha propuesto a Martina una solución para salvar su reputación: despedir a Petra, aunque ella se ha negado en redondo.

Mientras, Leocadia ha presionado a Cristóbal para que no interceda entre Curro y Ángela, contenta por la distancia entre la pareja. La tensión ha estallado entre los novios en una agria discusión donde Curro lanza un comentario hiriente a Ángela. De hecho, esta discusión ha terminado con una ruptura de la que pronto veremos las consecuencias.

Ricardo y Pía, en 'La promesa'

En el hangar, Julieta se ha disculpado con Manuel por sus dudas iniciales, naciendo entre ellos una complicidad evidente mientras él critica la ceguera de Ciro. Teresa ha fingido que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre, quien ha visitado el palacio. Manuel le ha exigido al duque la anulación del contrato de Ciro. ¿Terminará aceptando? Lo sabremos en el capítulo 814.

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de la serie de Bambú producciones, que se emitirá el miércoles 15 de abril en la tarde de La 1, el duque de Carril rechazará la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro. Mientras, Cristóbal comenzará a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble, y Ángela y Curro sufrirán por su ruptura. Pía y Julieta intentarán consolar a los jóvenes por separado. María Fernández comenzará a empacar sus pertenencias, ignorando las advertencias de Samuel y los reproches de Carlo que intentará detenerla sin éxito.

María Fernandez, empacando sus pertenencias en el capítulo 814 de 'La promesa'

Adriano, sintiéndose culpable por la suerte de Martina, decidirá apartarse de ella para no causarle más problemas. Santos le dirá a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo. Sin embargo, la pareja está cada día más lejos, hasta el punto de que Cristóbal tendrá que reprenderlos por sus constantes riñas públicas. Jacobo decidirá tomar el control de la situación de Martina y bajará a la planta de servicio para despedir a Petra. Alonso habla con María Fernández e intentará convencerla para que se quede en palacio, ella es como de la familia.