'La promesa' cerrará un acuerdo en secreto y manipulará las cartas de Curro y Alonso

Por Redacción |

'La promesa' ha emitido su episodio 809 el miércoles 8 de abril. En esta entrega, la ficción producida por Bambú ha mostrado la furia de Jacobo al conocer el plan de Martina para financiar el refugio con su patrimonio personal. Además, esa estrategia también ha despertado las burlas de Lorenzo y Leocadia. Todo se ha agravado con la decisión de Jacobo, quien le ha prohibido a Martina que exija explicaciones al Patronato

Desde la planta del servicio han dado por hecho que la propuesta de Martina no es más que un parche para el problema. Mientras tanto, Ciro ha abordado al duque de Carril para insistir en la inversión, por lo que Manuel ha advertido a Julieta acerca de la determinación de su marido. Pía le ha contado a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella.

Petra en 'La promesa'

Santos ha recibido una bronca de Cristóbal por cambiar tareas con su padre, pero no ha dudado en defenderse. Lorenzo ha generado una discusión acerca de la boda de Ángela y Curro. Por su parte, Alonso ha animado a Curro a que resuelva sus diferencias con Ángela para poder enviar las cartas al rey. Después de una discusión con Carlo, María le ha abofeteado y ha buscado consuelo en un Samuel al que ha besado apasionadamente.

Lorenzo en 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que se emitirá el jueves 9 de abril en la tarde de La 1,, para el cual empleará el dinero de la dote de Julieta e irá en contra de la postura de ella. Martina se llevará un duro varapalo porque el Patronato se negará a hablar con ella y, además, le retirarán la invitación a un evento. Muy dolida,, con quien se mostrará más cercana de lo habitual.

Curro y Ángela se reconciliarán y acordarán revisar la carta al rey, pero Lorenzo irrumpirá y manipulará las misivas, que serán retiradas por Cristóbal para su envío. Además, María confesará que besó a Samuel, aunque virará rápidamente hacia una posible reconciliación con Carlo. Teresa hablará con Pía sobre la carta de amor encontrada, mientras que Pía le comentará a Petra el origen de su desconfianza hacia Ricardo.