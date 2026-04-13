'La promesa' pondrá fin a una relación y María Fernández dimitirá y pedirá que oculten su marcha a Manuel

Por Redacción | |

Arranca una nueva semana para 'La promesa' y vamos a conocer qué va a ocurrir en las entregas del lunes y del martes de la serie de Bambú producciones. En el número 812, que se emite el lunes 13 de abril en la tarde de La 1, Julieta estallará contra Manuel al creer que instigó a su marido a invertir con el duque. El heredero, indignado por la manipulación de Ciro, intentará limpiar su nombre, pero Julieta no le cree...

Ricardo defenderá su inocencia ante Pía, pero ella mantendrá sus sospechas. Ángela se alejará de Curro sintiendo que la falta de confianza ha quebrado su amor. Lorenzo y Leocadia aprovecharán la situación para sembrar más discordia. Jacobo exigirá a Adriano que se aparte de Martina, por su culpa el Patronato planea expulsarla definitivamente.

Jacobo exigirá a Adriano que se aparte de Martina esta semana en 'La promesa'

Teresa y las cocineras se aliarán para evitar que Vera suba a la planta noble, y pueda encontrarse con su padre. Julieta se dará cuenta de la manipulación de Ciro contra Manuel y le advertirá que, si pierde el dinero de su familia, el rencor acabará con su relación para siempre. María Fernández se sentirá juzgada por su embarazo y por la protección de los señores, lo que la llevará a tomar una decisión drástica para preservar su dignidad: dimitir y marcharse de La Promesa.

¿Qué pasara el martes?

Pía y Petra, en esta escena de 'La promesa'

El martes 14 de abril podremos ver las consecuencias de todo esto en el capítulo 813. María Fernándeza Manuel. Un nuevo artículo periodístico tachará a Martina de ególatra. Alonso, furioso por la mancha en el apellido Luján, le retirará su apoyo.

Jacobo le propondrá a Martina una solución para salvar su reputación: despedir a Petra. ¡Ella se negará en redondo! Mientras, Leocadia presionará a Cristóbal para que no interceda entre Curro y Ángela, contenta por la distancia entre la pareja. La tensión estallará entre los novios en una agria discusión donde Curro lance un comentario hiriente a Ángela. La discusión terminará de forma inesperada: ¡con una ruptura!

En el hangar, Julieta se disculpará con Manuel por sus dudas iniciales, naciendo entre ellos una complicidad evidente mientras él critica la ceguera de Ciro. Teresa fingirá que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre, quien visita el palacio. Manuel le exigirá al duque la anulación del contrato de Ciro. ¿Terminará aceptando?