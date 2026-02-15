FormulaTV
Conectar
Audiencias La Final del Benidorm Fest lidera pese a desinflarse sin el gancho de Eurovisión

ADELANTO 16 DE FEBRERO

'La promesa' recibirá al sobrino de Alonso e informará de las intenciones de Curro

Virtudes también llegará de visita y Pía lanzará un último aviso a María Fernández.

'La promesa' recibirá al sobrino de Alonso e informará de las intenciones de Curro
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 15 Febrero 2026 10:00 (hace 2 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,9

1 crítica

Popularidad: #20 de 3.699 Ranking La promesa

  • 96

  • 56

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' cerró la semana con un inusual estallido de Alonso. En el episodio del viernes 13 de febrero de la serie de Bambú Producciones, el marqués trató de imponerse a Lorenzo dejándole claro que ya había tolerado demasiado sus salidas de tono y que estaba cansado de pasar por alto sus desplantes. Además, Ángela también se desahogó con el capitán tachándole de mala persona y le recomendó acudir a un psiquiatra.

Samuel intentó convencer al servicio de que la relación de María y Carlo es en realidad una historia de amor genuina. Sin embargo, al cura le está costando mucho ver a la joven con otra persona, aunque ella le confesó que la relación no marchaba bien. Enora le propuso a Toño supervisar los dos juntos el control de calidad de los motores en el extranjero.

Virtudes regresa a &#39;La promesa&#39;
Virtudes regresa a 'La promesa'
Vídeos FormulaTV

Adriano le abrió la puerta a Martina al aceptar su marcha y pedirle que sea feliz en Nueva York, pero ella no pudo evitar sentir tristeza por distanciarse de él y de los niños. Aun así, Jacobo se esforzó por convencerla de que tenían que ser egoístas. En último lugar, Alonso y Lorenzo quedaron petrificados al descubrir la llegada del enigmático Ciro y Leocadia le desveló un trascendental secreto a Cristóbal.

Las cocineras reciben una visita en &#39;La promesa&#39;
Las cocineras reciben una visita en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que se verá el lunes 16 de febrero en la tarde de La 1, Leocadia le pedirá a Cristóbal que no le cuente a Ángela que él es su padre, por lo que acordarán que será ella quien se lo desvele en el momento oportuno. Alonso recibirá con afecto a Ciro, hijo de su difunta hermana, quien se quedará un tiempo en el palacio, pese a que en primera instancia no se entenderá con Manuel. En el hangar, Enora le pedirá permiso al heredero para poder irse a comercializar el motor y, entre ambos, convencerán a Toño.

Martina compartirá con las cocineras su angustia por marcharse a Nueva York. Pía avisará a María Fernández de que no puede esquivar la realidad, así que la doncella y Carlo tomarán una decisión con respecto al anuncio del embarazo. En paralelo, se producirá otra visita, la de Virtudes, que provocará un distanciamiento entre Teresa y Cristóbal. Por último, Curro informará a Alonso y Lorenzo de su propósito de recuperar el título de barón.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas