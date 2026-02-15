'La promesa' recibirá al sobrino de Alonso e informará de las intenciones de Curro

Por Redacción |

'La promesa' cerró la semana con un inusual estallido de Alonso. En el episodio del viernes 13 de febrero de la serie de Bambú Producciones, el marqués trató de imponerse a Lorenzo dejándole claro que ya había tolerado demasiado sus salidas de tono y que estaba cansado de pasar por alto sus desplantes. Además, Ángela también se desahogó con el capitán tachándole de mala persona y le recomendó acudir a un psiquiatra.

Samuel intentó convencer al servicio de que la relación de María y Carlo es en realidad una historia de amor genuina. Sin embargo, al cura le está costando mucho ver a la joven con otra persona, aunque ella le confesó que la relación no marchaba bien. Enora le propuso a Toño supervisar los dos juntos el control de calidad de los motores en el extranjero.

Virtudes regresa a 'La promesa'

Adriano le abrió la puerta a Martina al aceptar su marcha y pedirle que sea feliz en Nueva York, pero ella no pudo evitar sentir tristeza por distanciarse de él y de los niños. Aun así, Jacobo se esforzó por convencerla de que tenían que ser egoístas. En último lugar, Alonso y Lorenzo quedaron petrificados al descubrir la llegada del enigmático Ciro y Leocadia le desveló un trascendental secreto a Cristóbal.

Las cocineras reciben una visita en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que se verá el lunes 16 de febrero en la tarde de La 1,, por lo que acordarán que será ella quien se lo desvele en el momento oportuno., hijo de su difunta hermana, quien se quedará un tiempo en el palacio, pese a que en primera instancia no se entenderá con Manuel. En el hangar,a comercializar el motor y, entre ambos, convencerán a Toño.

Martina compartirá con las cocineras su angustia por marcharse a Nueva York. Pía avisará a María Fernández de que no puede esquivar la realidad, así que la doncella y Carlo tomarán una decisión con respecto al anuncio del embarazo. En paralelo, se producirá otra visita, la de Virtudes, que provocará un distanciamiento entre Teresa y Cristóbal. Por último, Curro informará a Alonso y Lorenzo de su propósito de recuperar el título de barón.