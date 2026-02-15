'La promesa' recibirá al sobrino de Alonso e informará de las intenciones de Curro

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #20 de 3.699
- 96
- 56
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' cerró la semana con un inusual estallido de Alonso. En el episodio del viernes 13 de febrero de la serie de Bambú Producciones, el marqués trató de imponerse a Lorenzo dejándole claro que ya había tolerado demasiado sus salidas de tono y que estaba cansado de pasar por alto sus desplantes. Además, Ángela también se desahogó con el capitán tachándole de mala persona y le recomendó acudir a un psiquiatra.
Samuel intentó convencer al servicio de que la relación de María y Carlo es en realidad una historia de amor genuina. Sin embargo, al cura le está costando mucho ver a la joven con otra persona, aunque ella le confesó que la relación no marchaba bien. Enora le propuso a Toño supervisar los dos juntos el control de calidad de los motores en el extranjero.
- Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"
- Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- Benidorm Fest 2026: Primeras impresiones de los participantes tras ensayar sobre el escenario
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
Adriano le abrió la puerta a Martina al aceptar su marcha y pedirle que sea feliz en Nueva York, pero ella no pudo evitar sentir tristeza por distanciarse de él y de los niños. Aun así, Jacobo se esforzó por convencerla de que tenían que ser egoístas. En último lugar, Alonso y Lorenzo quedaron petrificados al descubrir la llegada del enigmático Ciro y Leocadia le desveló un trascendental secreto a Cristóbal.
¿Qué pasará el lunes?
Martina compartirá con las cocineras su angustia por marcharse a Nueva York. Pía avisará a María Fernández de que no puede esquivar la realidad, así que la doncella y Carlo tomarán una decisión con respecto al anuncio del embarazo. En paralelo, se producirá otra visita, la de Virtudes, que provocará un distanciamiento entre Teresa y Cristóbal. Por último, Curro informará a Alonso y Lorenzo de su propósito de recuperar el título de barón.