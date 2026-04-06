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ADELANTO 6 Y 7 DE ABRIL

'La promesa' engañará a Ángela para distanciarla de Curro y seguirá adelante con el refugio

Cristóbal amenazará a María y Carlos con despedirlos si no se casan y Pía y Petra sospecharán de la implicación de Ricardo en la muerte de Ana.

'La promesa' engañará a Ángela para distanciarla de Curro y seguirá adelante con el refugio
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 6 Abril 2026 13:20 (hace 2 horas)

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La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #15 de 3.713 Ranking La promesa

  • 98

  • 59

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

El Patronato rechazará el proyecto de refugio de Martina en 'La promesa', lo que dejará a la joven devastada ante la noticia. Pero no solo a ella, sino también al servicio, quienes esperaban que la resolución fuera positiva. En el episodio 807, que se emite este lunes 6 de abril, Pía le confesará a Petra que encontró una entrada al As de Copas entre las cosas de Ricardo, por lo que ha comenzado a sospechar de que pueda estar implicado en la muerte de Ana.

María y Carlos han recibido el ultimátum de Cristóbal por el que o se casan ya o serán despedidos de La promesa. Sin embargo, María se negará a pasar por el altar ya. Por otro lado, Manuel le volverá a asegurar a Julieta que va a mantener a Ciro alejado de la inversión con el duque de Carril. En cuanto a Teresa y Curro, planearán cómo conseguir que Vera hable con su madre para descubrir los negocios turbios que tiene el duque.

Pía le confiesa a Petra sus sospechas de Ricardo en &#39;La promesa&#39;
Pía le confiesa a Petra sus sospechas de Ricardo en 'La promesa'
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Lorenzo manipulará a Ángela para hacer que esta crea que Curro y Alonso han enviado las cartas al rey sin tenerla en cuenta. De esta manera, el capitán conseguirá que la pareja se distancie aún más. A este plan se le suma el de Leocadia, que le desvelará a Cristóbal que quiere retrasar la boda de su hija apoyando la búsqueda del título de Curro.

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 808 de 'La promesa', que se emite el martes 7 de abril en La 1, la serie producida por Bambú revelará que los negocios del padre de Vera con Manuel son turbios, pues la doncella confirmará que su madre no tenía ni idea de estos. Esto llevará a que Curro y Alonso traten de disuadir al heredero, pero él abogará por seguir al frente dado que es una inversión pequeña y lo tiene bajo control.

Martina informa a Samuel, Petra y Simona de que seguirá adelante con el refugio en &#39;La promesa&#39;
Martina informa a Samuel, Petra y Simona de que seguirá adelante con el refugio en 'La promesa'

Martina desoirá a Leocadia y Lorenzo y se plantará ante Samuel, Petra y Simona para anunciarles que sigue adelante con el refugio y que será ella quien lo financie. Por otro lado, Ángela le reprochará a Curro haber escrito la carta al rey sin tenerla en cuenta, lo que provocará una fuerte discusión entre ambos. En suma, la hija de Leocadia también le preguntará a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.

Santos se ofrecerá a hacer un recado en lugar de su padre para que este no tenga que dañarse aún más su dolorido tobillo. Sin embargo, Cristóbal lo reprenderá por esta acción. Por otro lado, Teresa y Samuel debatirán sobre el futuro de María y su bebé. Para terminar, Petra coincidirá con Pía tras su revelación en que Ricardo oculta información sobre la muerte de Ana.

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