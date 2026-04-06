Por Redacción |

El Patronato rechazará el proyecto de refugio de Martina en 'La promesa', lo que dejará a la joven devastada ante la noticia. Pero no solo a ella, sino también al servicio, quienes esperaban que la resolución fuera positiva. En el episodio 807, que se emite este lunes 6 de abril, Pía le confesará a Petra que encontró una entrada al As de Copas entre las cosas de Ricardo, por lo que ha comenzado a sospechar de que pueda estar implicado en la muerte de Ana.

María y Carlos han recibido el ultimátum de Cristóbal por el que o se casan ya o serán despedidos de La promesa. Sin embargo, María se negará a pasar por el altar ya. Por otro lado, Manuel le volverá a asegurar a Julieta que va a mantener a Ciro alejado de la inversión con el duque de Carril. En cuanto a Teresa y Curro, planearán cómo conseguir que Vera hable con su madre para descubrir los negocios turbios que tiene el duque.

Pía le confiesa a Petra sus sospechas de Ricardo en 'La promesa'

Lorenzo manipulará a Ángela para hacer que esta crea que Curro y Alonso han enviado las cartas al rey sin tenerla en cuenta. De esta manera, el capitán conseguirá que la pareja se distancie aún más. A este plan se le suma el de Leocadia, que le desvelará a Cristóbal que quiere retrasar la boda de su hija apoyando la búsqueda del título de Curro.

¿Qué pasará el martes?

Martina informa a Samuel, Petra y Simona de que seguirá adelante con el refugio en 'La promesa'

En el episodio 808 de 'La promesa', que se emite el martes 7 de abril en La 1, la serie producida por Bambú, pues la doncella confirmará que su madre no tenía ni idea de estos. Esto llevará a que Curro y Alonso traten de disuadir al heredero, pero él abogará por seguir al frente dado que

Martina desoirá a Leocadia y Lorenzo y se plantará ante Samuel, Petra y Simona para anunciarles que sigue adelante con el refugio y que será ella quien lo financie. Por otro lado, Ángela le reprochará a Curro haber escrito la carta al rey sin tenerla en cuenta, lo que provocará una fuerte discusión entre ambos. En suma, la hija de Leocadia también le preguntará a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.

Santos se ofrecerá a hacer un recado en lugar de su padre para que este no tenga que dañarse aún más su dolorido tobillo. Sin embargo, Cristóbal lo reprenderá por esta acción. Por otro lado, Teresa y Samuel debatirán sobre el futuro de María y su bebé. Para terminar, Petra coincidirá con Pía tras su revelación en que Ricardo oculta información sobre la muerte de Ana.