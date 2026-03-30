'La promesa' explicará la verdad sobre el As de Copas y romperá la relación de María y Carlo

Por Redacción |

'La promesa' ha emitido un nuevo episodio este lunes 30 de marzo. En esta entrega de la producción de Bambú, María Fernández y Carlo han discutido ampliamente acerca de la casa que Manuel les ha ofrecido, la cual ha sido un motivo de conflicto durante los últimos tiempos. Cristóbal les ha echado la bronca por estar discutiendo a voces y María ha seguido con molestias en el vientre.

Aun así, Pía la ha tranquilizado al decirle que son dolores habituales en el embarazo. Manuel y Julieta han regresado de la reunión de negocios con el duque de Carril. Mientras que él ha quedado satisfecho, Julieta se ha mostrado escéptica al no confiar en las inversiones. Martina ha recibido una invitación de la duquesa de Alba y Montenegro a un baile en Madrid.

Carlo y María en 'La promesa'

Ángela le ha pedido a Curro que olvide la búsqueda del título nobiliario, ya que su prioridad absoluta es casarse cuanto antes, pero el joven ha insistido en la importancia del título de cara al futuro. A su vez, Pía y Ricardo se han distanciado y han despertado sospechas en las cocineras. En último lugar, Adriano ha llegado con el periódico en el que aparece la crónica sobre el refugio.

Samuel y Pía en 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de 'La promesa', que culminará el mes de marzo en La 1 el martes 31,, que resultará ser positiva. De hecho, Martina recibirá elogios por sus esfuerzos, algo que generará celos en su pareja.y le prometerá que agilizará el proceso en la medida de lo posible, llegando a enviar una carta al rey sin la firma de su padre. Mientras tanto,sobre las discusiones de María y Carlo y decidirán no intervenir.

María tomará la decisión de romper con Carlo, a quien no quiere tener como pareja pese a ser el padre de su hijo. Julieta hablará con Martina y Ángela sobre la intención de Ciro de invertir su dote en negocios del duque de Carril, y descubrirá que legalmente no lo puede impedir. Por último, Ricardo le contará a Pía la verdad sobre el As de Copas y, aunque ella le creerá, seguirá albergando algunas dudas.