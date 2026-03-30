'La promesa' explicará la verdad sobre el As de Copas y romperá la relación de María y Carlo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
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'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha emitido un nuevo episodio este lunes 30 de marzo. En esta entrega de la producción de Bambú, María Fernández y Carlo han discutido ampliamente acerca de la casa que Manuel les ha ofrecido, la cual ha sido un motivo de conflicto durante los últimos tiempos. Cristóbal les ha echado la bronca por estar discutiendo a voces y María ha seguido con molestias en el vientre.
Aun así, Pía la ha tranquilizado al decirle que son dolores habituales en el embarazo. Manuel y Julieta han regresado de la reunión de negocios con el duque de Carril. Mientras que él ha quedado satisfecho, Julieta se ha mostrado escéptica al no confiar en las inversiones. Martina ha recibido una invitación de la duquesa de Alba y Montenegro a un baile en Madrid.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Ángela le ha pedido a Curro que olvide la búsqueda del título nobiliario, ya que su prioridad absoluta es casarse cuanto antes, pero el joven ha insistido en la importancia del título de cara al futuro. A su vez, Pía y Ricardo se han distanciado y han despertado sospechas en las cocineras. En último lugar, Adriano ha llegado con el periódico en el que aparece la crónica sobre el refugio.
¿Qué pasará el martes?
María tomará la decisión de romper con Carlo, a quien no quiere tener como pareja pese a ser el padre de su hijo. Julieta hablará con Martina y Ángela sobre la intención de Ciro de invertir su dote en negocios del duque de Carril, y descubrirá que legalmente no lo puede impedir. Por último, Ricardo le contará a Pía la verdad sobre el As de Copas y, aunque ella le creerá, seguirá albergando algunas dudas.