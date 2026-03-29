'La promesa' le pedirá a Curro que deje de buscar su título y publicará la crónica del refugio

Por Redacción |

Pía le ha confesado a Petra que las cosas ya no son como eran entre ella y Ricardo en 'La promesa'. Y sobre relaciones, Cristóbal le ha negado a Curro que conociera a Leocadia antes de llegar al palacio, aunque sí ha confirmado que la había visto en casas donde él trabajó. Sin embargo, Ángela está muy dolida con este tema y ha presionado a su madre para que le confiese quién es su padre, pero ella se ha negado en rotundo porque sería peligroso que lo supiera. Con esto, la joven ha decidido abandonar la investigación.

Ciro ha insistido en que quiere invertir por mucho que Julieta le recomienda no hacerlo. La opinión de la mujer se fundamenta en Manuel, con quien cada día estrecha más su relación. La declaración de amor de Leocadia ha llevado a Cristóbal a tomar la determinación de romper su relación con Teresa. La ama de llaves no se ha opuesto a esta decisión, pero sí se siente muy triste.

Ciro y María discuten por la casa de Manuel en 'La promesa'

Martina ha aceptado que un periodista la entreviste por su proyecto, de modo que lo ha llevado al refugio. Por último, Santos le ha contado a María que Carlo ha acudido a ver la casa que Manuel les ha buscado. Esto ha provocado un enfrentamiento entre la doncella y el lacayo que se ha saldado con la joven sufriendo un fuerte dolor abdominal.

¿Qué pasará el lunes?

Manuel y Julieta hablan del duque de Carril en 'La promesa'

En el episodio 804 de 'La promesa', que se emite el lunes 30 de marzo en La 1, la serie producida por Bambú. Por esta razón se llevarán la reprimenda de Cristóbal, ya que discuten a voces. Además, la doncella seguirá sintiendo molestias en el vientre, pero Pía la tranquilizará con que son dolores del embarazo.

Manuel y Julieta volverán de la reunión de negocios con el duque de Carril con sensaciones diferentes. Por un lado, él se sentirá contento por lo que ha oído; por otro, ella desconfiará de las inversiones que ha prometido. Y siguiendo con la aristocracia, la duquesa de Alba y Montenegro invitará a Martina a un baile en Madrid. En suma, Adriano traerá el periódico en el que se ha publicado la crónica del refugio.

Ángela le pedirá a Curro que deje la búsqueda del título nobiliario de su abuelo, pues prefiere que sigan adelante con su amor y se casen cuanto antes. No obstante, el muchacho insistirá en seguir adelante con el título por el bien de su futuro y de sus hijos. Para acabar, las cocineras sospecharán que Ricardo tiene una relación, razón que le ha llevado al distanciamiento que ha marcado con Pía.