Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
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'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha emitido su episodio 806 este martes 31 de marzo. En esta última entrega del mes, la producción de Bambú ha mostrado a Martina, Adriano y Jacobo leyendo impetuosamente la crónica sobre el refugio, que ha plasmado una imagen muy positiva de la labor de Martina a la hora de conseguir fondos para mantener vivo el refugio.
Curro ha discutido con Ángela acerca del título nobiliario y le ha prometido que agilizará el proceso todo lo posible. De hecho, ha enviado la carta al rey sin la firma de su padre. Pía y Samuel han hablado sobre las discusiones de María y Carlo, pero han llegado a la conclusión de que no deben intervenir. A su vez, María ha tomado la decisión de romper con Carlo, ya que se ha dado cuenta de que no le quiere como pareja.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Julieta ha hablado con Martina y Ángela sobre la intención de Ciro de invertir su dote en negocios ofertados por el duque de Carril. Sin embargo, Ángela le ha dicho que no puede impedirlo. Mientras tanto, Ricardo le ha explicado a Pía la verdad sobre el As de Copas, pero ella no se ha quedado del todo convencida pese a haberle creído.
¿Qué pasará el miércoles?
Alonso se arrepentirá y apoyará a Curro en su reclamo al confirmar que firmará la petición dirigida al rey. No obstante, al compartir la noticia con Ángela, ella manifestará su preocupación por los plazos del trámite. Sorprendentemente, Leocadia apoyará a Curro en su decisión. Martina recibirá elogios por la entrevista sobre el refugio, pero no podrá evitar sentirse preocupada por la demora del Patronato.