Por Alejandro Rodera |

'La promesa' ha emitido su episodio 806 este martes 31 de marzo. En esta última entrega del mes, la producción de Bambú ha mostrado a Martina, Adriano y Jacobo leyendo impetuosamente la crónica sobre el refugio, que ha plasmado una imagen muy positiva de la labor de Martina a la hora de conseguir fondos para mantener vivo el refugio.

Curro ha discutido con Ángela acerca del título nobiliario y le ha prometido que agilizará el proceso todo lo posible. De hecho, ha enviado la carta al rey sin la firma de su padre. Pía y Samuel han hablado sobre las discusiones de María y Carlo, pero han llegado a la conclusión de que no deben intervenir. A su vez, María ha tomado la decisión de romper con Carlo, ya que se ha dado cuenta de que no le quiere como pareja.

Martina en 'La promesa'

Julieta ha hablado con Martina y Ángela sobre la intención de Ciro de invertir su dote en negocios ofertados por el duque de Carril. Sin embargo, Ángela le ha dicho que no puede impedirlo. Mientras tanto, Ricardo le ha explicado a Pía la verdad sobre el As de Copas, pero ella no se ha quedado del todo convencida pese a haberle creído.

Leocadia y Alonso en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que verá la luz el miércoles 1 de abril en La 1, Curro intentará impedir que Vera sea descubierta por su padre en su visita al palacio. María, tras su discusión con Carlo,y recurrirá a Petra, Simona y Candela como testigos de su decisión.

Alonso se arrepentirá y apoyará a Curro en su reclamo al confirmar que firmará la petición dirigida al rey. No obstante, al compartir la noticia con Ángela, ella manifestará su preocupación por los plazos del trámite. Sorprendentemente, Leocadia apoyará a Curro en su decisión. Martina recibirá elogios por la entrevista sobre el refugio, pero no podrá evitar sentirse preocupada por la demora del Patronato.