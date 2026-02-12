'La promesa' pondrá en su sitio a Lorenzo y destapará los problemas entre María y Carlo

Por Redacción |

Alonso ha sacado la cara por Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo cuando se ha anunciado la boda en 'La promesa'. La tensión está al máximo, pues Lorenzo ha amenazado a Curro con que si no se marcha del palacio, lo va a pagar con la muerte. Además, el marqués y Lorenzo han acabado peleándose y han estado a punto de llegar a las manos.

Martina se ha dado cuenta de que necesita distanciarse de Adriano durante un tiempo, de modo que quiere marcharse a Nueva York. Por otro lado, Santos le ha contado a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal. La señora ha respondido a esto escribiéndole una carta al mayordomo que ha vuelto a firmar como Mercedes del Amor.

Toño habla con Enora en 'La promesa'

Toño se ha preocupado al conocer que Enora se va a casar sin decirle nada a su tío. Sin embargo, la ilusión de las cocineras lo ha opacado todo. En suma, Alonso ha organizado un cara a cara entre Leocadia y Manuel, pero el resultado logrado no es el que se esperaba. Curro ha tratado de ponerle remedio al hablar con Manuel y pedirle que bajen su tono con Leocadia, ya que va a ser su suegra.

¿Qué pasará el viernes?

Cristóbal y Pía junto a Teresa en 'La promesa'

En el episodio 775 de 'La promesa', que se emite el viernes 13 de febrero en La 1, la serie producida por Bambú plantará cara a Lorenzo:. Los dos, además, se quedarán muy sorprendidos cuando reciban a Ciro. Por su lado, Ángela le recriminará al capitán lo mala persona que es y

Samuel hará lo posible por convencer al servicio de que entre Carlo y María Fernández existe una bonita historia de amor. Sin embargo, para el cura no es fácil verla con otro hombre. En un acercamiento que tienen, la doncella le revelará que su relación con Carlo no funciona. En cuanto a Enora, le propondrá a Toño que se encarguen del control de calidad de motores en el extranjero.

Adriano entenderá que Martina se marche a Nueva York, aunque ella está dolida por tener que separarse de él y de los niños. Jacobo, que piensa que la única preocupación de su amada son los pequeños, le dirá que deben ser egoístas. Por último, Leocadia revelará uno de sus mayores secretos a Cristóbal y este se quedará sin palabras.