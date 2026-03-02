FormulaTV
ADELANTO 4 DE MARZO

'La promesa' enredará entre Julieta y Ciro y apresurará la boda de María y Carlo

Martina tratará de mantener la distancia con respecto a Adriano para reforzar su compromiso con Jacobo.

'La promesa' enredará entre Julieta y Ciro y apresurará la boda de María y Carlo
Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Marzo 2026 17:56 (hace 4 horas)

'La promesa' ha iniciado el mes de marzo con su emisión del lunes 2, que ha mostrado la confesión de Jacobo acerca de la mentira sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Aun así, se ha revuelto en contra de Leocadia, ya que, si la señora opta por compartir esa revelación, él sacará a relucir información sensible de ella.

Las cocineras le han agradecido a Julieta que animara el ambiente y han probado los tomates, mientras que Pía ha compartido con María la inquietud que le ha generado el interés de Carlo en Samuel. La doncella ha valorado sincerarse al respecto, pero el cura no se ha puesto de su lado. En paralelo, Jacobo no ha visto posible ocuparse del refugio y Martina se ha sentido frustrada por su actitud egoísta.

Carlo y María en &#39;La promesa&#39;
Carlo y María en 'La promesa'
Ante esta coyuntura, Martina ha anunciado su intención de involucrar al Patronato, pero no todo el mundo ha reaccionado de forma positiva. Ciro ha intentando acercarse a Leocadia para toparse con una acusación a Julieta. Curro y Ángela han hecho las paces, conscientes de que han sucumbido a los enredos de Lorenzo y de que su amor está por encima de todo. Además, Cristóbal para cuestionarle acerca de la verdadera conexión entre ambos.

Julieta y Ciro en &#39;La promesa&#39;
Julieta y Ciro en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de la serie de Bambú Producciones, que se emitirá el miércoles 4 de marzo en La 1, Cristóbal no dará crédito al escuchar la pregunta de Ángela, ya que podría provocar que toda la verdad saliera a la luz finalmente. Martina tratará de mantener una distancia prudencial con Adriano para no vulnerar su compromiso con Jacobo y, aparte, le dirá a Petra que su idea es que el Patronato lo financie para que pueda sobrevivir.

Julieta seguirá adaptándose, en la medida de lo posible, a la vida en el palacio, pero Leocadia y Lorenzo se sentirán extrañados por la cantidad de tiempo que pasa con las criadas, por lo que malmeterán a Ciro para acrecentar la tensión en el matrimonio. Por último, Cristóbal reunirá a María, Carlo y Samuel para decirles que la boda se tiene que celebrar pronto y le pedirá al párroco que la oficie.

