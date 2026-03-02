La 1 cambia su parrilla del martes 3 de marzo y deja sin hueco a 'La promesa', 'The Floor' y más

Por Adrián López Carcelén |

Después de firmar su mejor febrero en 14 años, La 1 puede presumir de ser la segunda cadena más vista en España. La corporación pública ha conseguido remontar sus datos y está viviendo un buen momento. Sin duda, 'La promesa' tiene parte de responsabilidad para que La 1 pueda disfrutar de estos apuntes. Tras haber comenzado su emisión en el año 2023, la serie ha conseguido hacerse con el liderazgo de su franja en multitud de ocasiones.

Ahora, la cadena pública ha decidido cancelar la emisión del capítulo del martes 3 de marzo para ofrecer en su lugar fútbol. A partir de las 18:50, La 1 ofrecerá el partido de clasificación para la Eurocopa de fútbol femenina entre la Selección Española e Islandia. Esto provocará una modificación importante de su parrilla diaria, ya que además de este partido, el ente público ofrecerá justo después el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, que dará comienzo a las 20:45.

'La promesa' es una de las ofertas más seguidas de La 1

De esta forma, 'La promesa' será la primera damnificada de la emisión del fútbol. La serie, que ya vio reducida su duración el jueves 26 y viernes 27 de febrero, tendrá que posponer el encuentro con sus seguidores hasta el miércoles 4 de marzo, cuando volverá a su horario habitual con su capítulo 786.

Así queda la tarde y noche el 3 de marzo en La 1

15:55 - 'Directo al grano'

17:50 - 'Valle Salvaje'

18:50 - Clasificación Mundial Femenino (España - Islandia)

20:45 - Copa del Rey (F.C. Barcelona - Atlético de Madrid)

22:55 - 'La Revuelta'

El resto de la parrilla

Mientras que 'Directo al grano' y 'Valle Salvaje' mantendrán su horario habitual, 'Malas lenguas' y 'Aquí la Tierra' también tendrán que suspender sus entregas al igual que ocurrirá con 'La promesa'. El programa de Jesús Cintora tendrá que cancelar su emisión en La 1, aunque mantendrá su entrega diaria en La 2. Ya por la noche, Pepa Bueno acudirá a su cita en La 1 con una versión reducida del 'Telediario 2', que se emitirá en el descanso del partido de la Copa del Rey.

Pepa Bueno presentará una edición reducida del 'Telediario 2'

Con respecto a 'La revuelta', la cadena retrasará su emisión hasta las 23:00 horas, comenzando una vez haya terminado el fútbol. El programa de David Broncano se trasladará de franja para ocupar el hueco que dejará 'The Floor', que descansará esta semana. El concurso que presenta Chenoa evitará enfrentarse a la final de 'GH Dúo', aunque se verá las caras en su próxima emisión con la primera entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.