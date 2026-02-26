Por Adrián López Carcelén |

Después de que RTVE promocionara el episodio del miércoles 25 de febrero como un "capítulo decisivo", los peores pronósticos se han cumplido y la serie se ha saldado con la muerte de Adriana Salcedo de la Cruz y Millán, la protagonista de 'Valle Salvaje'. El serial sigue así los pasos de 'La promesa', que en marzo de 2025 se despidió de Jana. El capítulo 362 de la ficción producida en colaboración con Bambú Producciones supone el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva etapa para los habitantes de la Casa Grande y la Casa Pequeña.

Varios días después de dar a luz a María, y pese a los esfuerzos del doctor Atanasio, Adriana falleció tras el fuerte sangrado interno que sufrió a raíz del parto. A pesar de que los habitantes del valle habían mantenido la esperanza hasta el último segundo y confiaban en la posibilidad de sobrevivir, la protagonista no fue capaz de salir adelante. Al menos, Adriana se pudo despedir de todos sus seres queridos e incluso se sinceró con su tía Victoria: "Usted me quiere", afirmó Adriana.

Tras el parto, Adriana sufrió un sangrado interno

El momento de la muerte llegó cuando Rafael recordó la historia de amor que habían vivido. "Nuestra hija va a saber que tú y yo hemos vivido la historia de amor más hermosa que jamás ha habido. La historia de amor que pudo con todo, que lo venció todo y que hemos tenido la dicha de vivir. Te quiero, Adriana", le dijo entre lágrimas justo antes de que Adriana dejase de respirar.

Una muerte que rompe la programación habitual de La 1

Adriana ha sido una de las grandes protagonistas de 'Valle Salvaje'

Al igual que pasó con la muerte de Jana en 'La promesa',. Así, los capítulos del jueves 26 y viernes 27 de febrero tendrán una duración mayor que la habitual.. Por su parte, 'La promesa' emitirá solo medio episodio para no retrasar el comienzo de ' Malas lenguas ' y ' Aquí la Tierra '.

Los personajes tratarán de asumir la falta de Adriana en estos capítulos, cuya trama se centrará en las reacciones de los habitantes del valle y en el velatorio de la recién fallecida. Rafael, que no se ve capaz de criar a su hija solo, decide abrirse a Luisa y confesarle sus miedos e inseguridades. Ella, ante el sufrimiento del viudo, se compromete a investigar todo lo ocurrido en torno al nacimiento de la niña y querrá salir de la comarca en busca de ayuda. El resto de personajes sufrirán igualmente las consecuencias de una muerte que marcará un antes y un después en el devenir de 'Valle Salvaje'.