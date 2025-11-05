'La promesa' exigirá el despido de Petra y María Fernández rechazará a Samuel

Por Redacción |

'La promesa' ha alcanzado el ecuador de la primera semana de noviembre con su episodio 709. En esta entrega, emitida el miércoles 5 de noviembre, la serie producida por Bambú ha llevado a Ángela y Curro a la montaña para tratar de cerrar de la mejor manera posible su tortuosa relación. Sin embargo, esa despedida se ha visto truncada por un malentendido que ha puesto a prueba su amor.

En el palacio, Petra ha intentado superar cada una de las pruebas impuestas por Cristóbal con el objetivo de ganarse su confianza y, de ese modo, conservar su puesto, aunque finalmente se han terminado por enfrentar. Adriano ha esgrimido una reacción inesperada al descubrir la nueva carta de Catalina, ya que le ha confesado a Martina que no sintió absolutamente nada al leer su contenido.

'La promesa' seguirá investigando el problema de las recetas en el periódico

Cristóbal se ha dejado de miramientos y le ha preguntado directamente a Lope si es quien está detrás del seudónimo de Madame Cocotte, pero el lacayo lo ha negado y ha alimentado la teoría de que alguien le ha robado las recetas. Pía le ha recomendado a María Fernández que hable con el hombre que la ha dejado embarazada, pero ella se ha negado. Por último, Alonso le ha aconsejado a Manuel que siga sus instintos a la hora de elegir a un candidato para trabajar en sus motores.

Curro y Ángela, en su escapada en el episodio 710 de 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que verá la luz el jueves 6 de noviembre en la tarde de La 1,, lo cual provocará que se despierten tensiones laborales que Manuel intentará frenar. También en el hangar, finalmente se decantarán por contratar a don Luis al recibir el apoyo entusiasta de Enora. Por su parte,, llegando a apoyar su plan de casar a Ángela y Beltrán.

Martina y Jacobo se mostrarán aún más distantes, mientras que Curro y Ángela atravesarán su último día juntos marcados por la complicidad y el dolor. Samuel tratará de ayudar a María Fernández, pero ella lo rechazará mientras sigue recibiendo consejos de Pía. En último lugar, Leocadia exigirá el despido de Petra por errores recientes y Lope sospechará de Vera por la filtración de sus recetas.