FormulaTV
Conectar
Última hora Carlos Mazón pide comparecer voluntariamente en la comisión de la DANA el 11 de noviembre

ADELANTO 6 DE NOVIEMBRE

'La promesa' exigirá el despido de Petra y María Fernández rechazará a Samuel

Curro y Ángela vivirán el último día de su viaje y Enora le pedirá un tiempo de distancia a Toño.

'La promesa' exigirá el despido de Petra y María Fernández rechazará a Samuel
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 5 Noviembre 2025 17:19 (hace 3 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,9

1 crítica

Popularidad: #22 de 3.683 Ranking La promesa

  • 92

  • 54

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' ha alcanzado el ecuador de la primera semana de noviembre con su episodio 709. En esta entrega, emitida el miércoles 5 de noviembre, la serie producida por Bambú ha llevado a Ángela y Curro a la montaña para tratar de cerrar de la mejor manera posible su tortuosa relación. Sin embargo, esa despedida se ha visto truncada por un malentendido que ha puesto a prueba su amor.

En el palacio, Petra ha intentado superar cada una de las pruebas impuestas por Cristóbal con el objetivo de ganarse su confianza y, de ese modo, conservar su puesto, aunque finalmente se han terminado por enfrentar. Adriano ha esgrimido una reacción inesperada al descubrir la nueva carta de Catalina, ya que le ha confesado a Martina que no sintió absolutamente nada al leer su contenido.

&#39;La promesa&#39; seguirá investigando el problema de las recetas en el periódico
'La promesa' seguirá investigando el problema de las recetas en el periódico
Vídeos FormulaTV

Cristóbal se ha dejado de miramientos y le ha preguntado directamente a Lope si es quien está detrás del seudónimo de Madame Cocotte, pero el lacayo lo ha negado y ha alimentado la teoría de que alguien le ha robado las recetas. Pía le ha recomendado a María Fernández que hable con el hombre que la ha dejado embarazada, pero ella se ha negado. Por último, Alonso le ha aconsejado a Manuel que siga sus instintos a la hora de elegir a un candidato para trabajar en sus motores.

Curro y Ángela, en su escapada en el episodio 710 de &#39;La promesa&#39;
Curro y Ángela, en su escapada en el episodio 710 de 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que verá la luz el jueves 6 de noviembre en la tarde de La 1, Enora le pedirá a Toño que se tomen una pausa en su reacción, lo cual provocará que se despierten tensiones laborales que Manuel intentará frenar. También en el hangar, finalmente se decantarán por contratar a don Luis al recibir el apoyo entusiasta de Enora. Por su parte, Jacobo se solidarizará con Leocadia con motivo de las cartas de Catalina, llegando a apoyar su plan de casar a Ángela y Beltrán.

Martina y Jacobo se mostrarán aún más distantes, mientras que Curro y Ángela atravesarán su último día juntos marcados por la complicidad y el dolor. Samuel tratará de ayudar a María Fernández, pero ella lo rechazará mientras sigue recibiendo consejos de Pía. En último lugar, Leocadia exigirá el despido de Petra por errores recientes y Lope sospechará de Vera por la filtración de sus recetas.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas