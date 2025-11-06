FormulaTV
ADELANTO 7 DE NOVIEMBRE

'La promesa' fijará la fecha de la boda de Ángela y Beltrán y las cocineras pedirán ayuda a Manuel

Cristóbal comunicará a Petra su despido y Jacobo aumentará sus sospechas sobre Martina y las cartas que recibe Adriano de Catalina.

©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 6 Noviembre 2025 17:00 (hace 5 horas)

'La promesa' se revoluciona con la petición de Enora a Toño de tomar un descanso en su relación, provocando un tenso ambiente laboral. Debido al interés de Enora, Manuel decide contratar a don Luis en su empresa. Mientras tanto, Jacobo se une a Leocadia en las sospechas sobre las cartas de Catalina y apoya la futura boda de Ángela y Beltrán. Por otro lado, este sigue distanciándose cada vez más de Martina.

Curro y Ángela viven su emotiva despedida alejados de las tierras de la Promesa; mientras que María Fernández rechaza la ayuda que Samuel le ofrece con su embarazo. Pía, por su parte, le aconseja que sea discreta y guarde las apariencias frente a los demás. A su misma vez, el éxito de Madame Cocotte se va expandiendo y Lope sospecha de Vera, aunque ella niega tener nada que ver. Además, Cristóbal ve a Petra adecuada para mantener su puesto, pero Leocadia exige su despido inminente.

Leocadia hablando con Cristóbal en el episodio 711 de &#39;La promesa&#39;
¿Qué pasará el viernes?

En el capítulo 711 de 'La promesa', que verá la luz el viernes 7 de noviembre en la tarde de La 1, la serie producida por Bambú Producciones mostrará la justificación de Leocadia para despedir a Petra, de la que habla como "material averiado". La noticia llegará al ama de llaves mediante Cristóbal, lo que hará a Petra reaccionar totalmente desconsolada. Por otro lado, Leocadia preparará la boda de su hija, fijando la fecha para la siguiente semana.

María Fernández seguirá indecisa y atormentada; mientras que Samuel le ofrecerá su ayuda, y, Teresa, que desconoce su embarazo, atribuirá su tristeza a su antigua relación con el sacerdote. Mientras tanto, Alonso se sorprenderá con la decisión de Manuel y su nuevo ensamblador, y su hijo se dará cuenta, a pesar de la insistencia de Enora, de que quizá el puesto le viene grande.

Jacobo y Beltrán juntos en &#39;La promesa&#39;
Por último, las cocineras pedirán ayuda a Manuel para resolver el misterio de quién está robando las ilustraciones de Lope y publicándolas como si fueran suyas. Además, Jacobo y Martina continúan con su distanciamiento, a la vez que este sigue aumentando sus sospechas sobre las cartas que recibe Adriano de Catalina.

