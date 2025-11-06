Por Sandra Alcaide Barrón |

'La promesa' se revoluciona con la petición de Enora a Toño de tomar un descanso en su relación, provocando un tenso ambiente laboral. Debido al interés de Enora, Manuel decide contratar a don Luis en su empresa. Mientras tanto, Jacobo se une a Leocadia en las sospechas sobre las cartas de Catalina y apoya la futura boda de Ángela y Beltrán. Por otro lado, este sigue distanciándose cada vez más de Martina.

Curro y Ángela viven su emotiva despedida alejados de las tierras de la Promesa; mientras que María Fernández rechaza la ayuda que Samuel le ofrece con su embarazo. Pía, por su parte, le aconseja que sea discreta y guarde las apariencias frente a los demás. A su misma vez, el éxito de Madame Cocotte se va expandiendo y Lope sospecha de Vera, aunque ella niega tener nada que ver. Además, Cristóbal ve a Petra adecuada para mantener su puesto, pero Leocadia exige su despido inminente.

Leocadia hablando con Cristóbal en el episodio 711 de 'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

En el capítulo 711 de 'La promesa', que verá la luz el viernes 7 de noviembre en la tarde de La 1, la serie producida por Bambú Producciones mostrará la justificación de Leocadia para despedir a Petra, de la que habla como "material averiado". La noticia llegará al ama de llaves mediante Cristóbal, lo que hará a Petra reaccionar totalmente desconsolada. Por otro lado, Leocadia preparará la boda de su hija, fijando la fecha para la siguiente semana.

Jacobo y Beltrán juntos en 'La promesa'

María Fernández seguirá indecisa y atormentada; mientras que, y, Teresa, que desconoce su embarazo, atribuirá su tristeza a su antigua relación con el sacerdote. Mientras tanto, Alonsoy su nuevo ensamblador, y su hijo se dará cuenta, a pesar de la insistencia de Enora, de

Por último, las cocineras pedirán ayuda a Manuel para resolver el misterio de quién está robando las ilustraciones de Lope y publicándolas como si fueran suyas. Además, Jacobo y Martina continúan con su distanciamiento, a la vez que este sigue aumentando sus sospechas sobre las cartas que recibe Adriano de Catalina.