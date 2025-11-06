Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
'La promesa' se revoluciona con la petición de Enora a Toño de tomar un descanso en su relación, provocando un tenso ambiente laboral. Debido al interés de Enora, Manuel decide contratar a don Luis en su empresa. Mientras tanto, Jacobo se une a Leocadia en las sospechas sobre las cartas de Catalina y apoya la futura boda de Ángela y Beltrán. Por otro lado, este sigue distanciándose cada vez más de Martina.
Curro y Ángela viven su emotiva despedida alejados de las tierras de la Promesa; mientras que María Fernández rechaza la ayuda que Samuel le ofrece con su embarazo. Pía, por su parte, le aconseja que sea discreta y guarde las apariencias frente a los demás. A su misma vez, el éxito de Madame Cocotte se va expandiendo y Lope sospecha de Vera, aunque ella niega tener nada que ver. Además, Cristóbal ve a Petra adecuada para mantener su puesto, pero Leocadia exige su despido inminente.
¿Qué pasará el viernes?
En el capítulo 711 de 'La promesa', que verá la luz el viernes 7 de noviembre en la tarde de La 1, la serie producida por Bambú Producciones mostrará la justificación de Leocadia para despedir a Petra, de la que habla como "material averiado". La noticia llegará al ama de llaves mediante Cristóbal, lo que hará a Petra reaccionar totalmente desconsolada. Por otro lado, Leocadia preparará la boda de su hija, fijando la fecha para la siguiente semana.
Por último, las cocineras pedirán ayuda a Manuel para resolver el misterio de quién está robando las ilustraciones de Lope y publicándolas como si fueran suyas. Además, Jacobo y Martina continúan con su distanciamiento, a la vez que este sigue aumentando sus sospechas sobre las cartas que recibe Adriano de Catalina.