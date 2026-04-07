'La promesa' presenciará el apasionado beso entre María Fernández y Samuel tras abofetear a Carlo

Por Redacción |

Vera ha revelado a Curro y Teresa que su madre no sabía nada de los negocios de su padre con Manuel, lo que indica que son turbios, tal y como hemos visto en el capítulo de 'La promesa' emitido el martes 7 de abril. Curro y Alonso intentan disuadir al heredero del marquesado, pero este desestima el peligro, asegurando que la inversión es pequeña y está bajo control.

Por otro lado, aunque Leocadia y Lorenzo han desaconsejado a Martina dar explicaciones, ella ha reunido a Samuel, Petra y Simona para anunciarles que no se rinde. Tiene una solución para el refugio: ella lo financiará con su dinero. Ángela ha reprochado a Curro haber escrito la carta al rey sin consultarla. La discusión ha sido bastante agria... En el servicio, Teresa y Samuel han debatido sobre el futuro de María y su bebé.

Pía le dirá a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella en el capítulo del miércoles de 'La promesa'

Por su parte, Petra y Pía han coincidido en que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana. Mientras, Santos se ha ofrecido a hacer un recado en lugar de su padre para evitarle el esfuerzo por su maltrecho tobillo. Esto, posteriormente, le ha valido una reprimenda de Cristóbal. Ángela ha terminado preguntando a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.

¿Qué pasará el miércoles?

Martina anunciará en el capítulo del miércoles de 'La promesa' que exigirá explicaciones al Patronato

En el episodio 809 de 'La promesa', que se emite el miércoles 8 de abril en La 1, la serie producida por Bambú verá cómoy las burlas de Leocadia y Lorenzo. En una tensa cena, Martina anunciará que exigirá explicaciones al Patronato, pero Jacobo se lo prohíbe.

En el servicio considerarán que la propuesta de Martina es solo una solución temporal. Mientras, Ciro abordará directamente al duque de Carril para insistir en su inversión, y Manuel advertirá a Julieta sobre la determinación de su marido. Pía le dirá a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella. Santos, por su parte, recibirá una reprimenda de Cristóbal por cambiar tareas con su padre, pero se defenderá.

Lorenzo provocará una discusión sobre la boda de Curro y Ángela en la que intervendrá todo el mundo y a la que Ángela y Curro no sabrán hacer frente... Finalmente, Alonso animará a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para poder enviar las cartas al rey. Tras una fuerte discusión con Carlo, María Fernández le abofeteará. Buscará consuelo en Samuel y... ¡terminarán besándose apasionadamente!