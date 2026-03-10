'La promesa' hundirá a Lorenzo y enfrentará a Manuel con Leocadia y Julieta

Por Redacción |

'La promesa' ha humillado a Lorenzo en el episodio del martes 10 de marzo. En esta entrega de la serie de Bambú Producciones, el capitán ha organizado una timba para reunir a sus ilustres amigos, entre los que se incluye el infame marqués de Andújar. Sin embargo, lo que no esperaba era que Curro y Ángela aprovecharan el evento para ridiculizarle al anunciar públicamente su boda.

Por su parte, Cristóbal le ha presentado a Ángela y Leocadia la documentación con la que considera que queda demostrado que no mentía sobre su pasado. Martina se ha centrado en sacar adelante el proyecto del refugio, que requiere de la colaboración del Patronato, aunque también ha intentado recomponer su relación con Jacobo, al que siente cada vez más distante.

Samuel y María en 'La promesa'

Tampoco han gozado de gran sintonía Julieta y Ciro, que han vuelto a discutir sobre la libertad de la joven y acerca de su estrecho vínculo con el servicio. Consciente de esta delicada situación, Leocadia ha intervenido para tratar de engatusar a Ciro con un supuesto son de paz. En último lugar, Carlo ha preguntado a María sobre la paternidad del bebé, pero todas sus explicaciones se han ido al traste al pillarla abrazándose con Samuel.

Lorenzo en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 11 de marzo en la tarde de La 1,y se agravará por la actitud de sus amigos. Así pues, el capitán se mostrará completamente derrotado por las circunstancias. En paralelo,al asegurarle que el hijo que espera es suyo.

Santos se derrumbará frente a Pía y le explicará cómo se siente realmente tras la misteriosa muerte de su madre, que se sumó a la ausencia de su padre. Martina estará completamente absorta por el refugio y rechazará los planes de Jacobo, que se sentirá más molesto de lo habitual. Por último, Manuel volverá de Navarra y experimentará un tenso reencuentro con Leocadia, así como un incómodo momento con Julieta.