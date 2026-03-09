'La promesa' humillará a Lorenzo en la timba y Carlo pillará a María y Samuel

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #1 de 3.695
- 97
- 59
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha arrancado la semana con su episodio 789, en el que Ángela no se ha terminado de creer el relato que Cristóbal le ha dado de su pasado. De hecho, la joven ha puesto en duda su explicación y Leocadia ha tenido que intervenir para aliviar las sospechas de su hija.
Mientras tanto, Martina y Jacobo han mantenido una discusión que ha demostrado que, una vez más, se encuentran sumidos en una crisis, por lo que Adriano ha emergido para tratar de ayudar a la joven. María le ha dicho a Pía que ya le ha explicado a Carlo la naturaleza de su relación previa con Samuel, aunque ese aclaramiento no ha hecho más que generar interrogantes en el lacayo acerca del embarazo.
Ciro y Julieta también han tenido sus propios desencuentros acerca del control ejercido dentro del círculo del matrimonio, aunque él ha intentado zanjar el conflicto con un beso. De vuelta al servicio, Pía ha informado de que la Guardia Civil tiene sospechas con respecto a la verdadera causa de la muerte de la madre de Santos, la cual pudo no ser accidental.
¿Qué pasará el martes?
Julieta y Ciro tendrán más diferencias con respecto a las libertades dentro del matrimonio, así como sobre el vínculo de ella con el servicio. Leocadia aprovechará las aguas revueltas para dorarle la píldora a Ciro y aproximarse a él. Carlo interrogará a María sobre la paternidad del bebé que espera y la pillará abrazándose con Samuel. Por último, Curro y Ángela aprovecharán la timba para humillar al capitán ante sus invitados al anunciar públicamente su boda.