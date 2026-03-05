FormulaTV
ADELANTO 6 DE MARZO

'La promesa' exigirá explicaciones a María, que terminará admitiendo su historia pasada con Samuel ante Carlo

Tras recibir la noticia de la muerte de su madre, Santos regresa a palacio en estado de shock.

'La promesa' exigirá explicaciones a María, que terminará admitiendo su historia pasada con Samuel ante Carlo
Por RedacciónPublicado: Jueves 5 Marzo 2026 17:19 (hace 8 horas)

Como acabamos de ver en el capítulo de este jueves de 'La promesa', Cristóbal ha fija que la boda de María y Carlo debe celebrarse la semana siguiente y, pese a su incomodidad, Samuel ha aceptado oficiarla. Por otro lado, la Guardia Civil se ha presentado inesperadamente en palacio con una trágica noticia: la madre de Santos ha muerto.

Martina ha salido del palacio para avanzar en sus gestiones con el Patronato sobre el refugio y Jacobo ha expresado abiertamente su desacuerdo. Lorenzo se ha reído de él porque a Martina se le ha pasado rápido la euforia de quedarse en palacio y no tener que viajar a Nueva York.

Escena del capítulo 788 de &#39;La promesa&#39; que se emite el viernes 6 de marzo
Escena del capítulo 788 de 'La promesa' que se emite el viernes 6 de marzo
Por último, también en esta entrega del jueves, Julieta ha discutido con Ciro por su trato hacia el servicio. Ángela ha reiterado su apoyo a la joven, que no piensa obedecer a su marido. Y además, Curro ha hablado con Alonso sobre el pasado laboral de Cristóbal, empezando a recopilar información para Ángela...

¿Qué pasará el viernes?

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emitirá el viernes 6 de marzo en la tarde de La 1, Santos recibirá la noticia de la muerte de su madre y volverá al palacio en estado de shock, sin responder al apoyo del servicio. Martina concretará los documentos que necesita para el refugio con ayuda de Petra y Samuel, mientras Jacobo dejará claro que no aprueba la iniciativa.

Martina, Samuel y Petra, en esta entrega de &#39;La promesa&#39;
Martina, Samuel y Petra, en esta entrega de 'La promesa'

Pero esto no es todo, porque en el último capítulo de la semana, Leocadia intentará malmeter al marqués contra Ciro, pero él no se dejará manipular: está contento con su gestión. Julieta volverá a enfrentarse a su marido por su insistencia en controlar todos y cada uno de sus movimientos.

En la zona de servicio, Carlo exigirá explicaciones a María, quien terminará admitiendo su historia pasada con Samuel, haciendo que esto altere la relación entre los tres. Por último, Ángela le echará un órdago a su madre y pedirá que despidan a Cristóbal por haber mentido sobre su pasado.

