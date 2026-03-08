FormulaTV
'La promesa' dará un giro al conflicto de Ciro y Julieta y hará dudar a Carlo sobre el embarazo de María

Ángela empezará a sospechar sobre el pasado de Cristóbal y la crisis de Martina y Jacobo se hará más evidente.

Por RedacciónPublicado: Domingo 8 Marzo 2026 12:55 (hace 11 horas)

'La promesa' cerró su primera semana de marzo con Julieta y Ciro envueltos en constantes enfrentamientos, puesto que la recién llegada no estaba dispuesta a renunciar a sus visitas a la zona del servicio. Algo que no es nada propio de su clase social a ojos del sobrino del marqués, que recibió el apoyo tanto Leocadia como Lorenzo, mientras que Martina, Curro y Ángela se pusieron del lado de Julieta.

Con la familia totalmente dividida por dicho conflicto, la zona de servicio se vio golpeada por la tragedia: la Guardia Civil comunicó a Santos que su madre había fallecido. Una inesperada pérdida que, tal y como explicó Cristóbal, dio paso al inicio de una investigación para esclarecer lo que le había ocurrido realmente a Ana.

¿Qué pasará el lunes?

Vídeos FormulaTV

En el episodio 789 de la serie diaria de Bambú Producciones, que se emitirá este lunes 9 de marzo en la tarde de La 1, Ángela pondrá en duda el relato que Cristóbal compartió con ella sobre su pasado. No obstante, Leocadia intervendrá en favor del mayordomo para hacer desaparecer las posibles sospechas de su hija.

Martina y Jacobo, por su parte, mantendrán una discusión que confirmará la creciente crisis entre ambos, por lo que Adriana tratará de apoyar a la joven. María le contará a Pía que ya ha informado a Carlo de su anterior relación con Samuel. Por desgracia, las dudas sobre el embarazo echarán raíces en el lacayo.

En cuanto a la tensión en torno a Ciro y Julieta, ambos seguirán con sus tira y afloja para tomar el control dentro del matrimonio, hasta que el chico se lanzará a firmar la paz con un beso. En el servicio, Santos seguirá encerrado en su propio duelo por su madre, mientras que Pía será clara con sus compañeros: la Guardia Civil sospecha que la muerte de Ana pudo no ser accidental.

