Nuevo formato de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' en RTVE: Así es 'Cosas de palacio'

Los fans de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' tendrán un nuevo espacio en RTVE Play para profundizar en las tramas de las dos series diarias líderes de La 1. Podrán conocer mejor a sus protagonistas. 'Cosas de palacio' es un videopodcast original de RTVE Play que podrá verse cada jueves, a partir de las 19:30h en la plataforma y también se emitirá en el canal En Play a medianoche.

En cada episodio, miembros del elenco de las dos 'Historias que hacen historia' en La 1 se reunirán en un solo plató para una charla distendida llena de juegos, retos y sorpresas, en la que la audiencia habla: los espectadores y espectadoras podrán participar enviando sus preguntas en el formulario en la web o en las redes sociales de las dos ficciones.

Más allá de 'La promesa' y 'Valle Salvaje'

Con este podcast conversacional, las dos series de Bambú Producciones han creado un espacio en el que los actores, actrices y personas que hacen posible 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se acercarán a la audiencia con un tono distendido y personal.

Sabela Arán, Ibrahim Al Shami y Miren Arrieta, en 'Cosas de palacio'

Una caja que dará mucho juego

Filmado dentro del set de ambas series,, sino también traer al presente los temas de ambas ficciones. Ofrecerá una perspectiva fresca y personal sobre cuestiones como el trabajo, la amistad o temas sociales que cada tarde se exploran en las tramas.

En 'Cosas de palacio', no hay dos capítulos iguales. Una caja llena de sorpresas, cuyo contenido los participantes desconocen, será la conductora del formato. En cada programa, los invitados abrirán la caja y descubrirán las secciones que lo componen: temas de conversación, preguntas de la audiencia, objetos sorpresa, retos, juegos... y el ingenio de los participantes, que también harán sus aportaciones para los próximos invitados.

Cada capítulo terminará con sus protagonistas dejando algo nuevo dentro de la caja (un objeto, un reto o una pregunta) para dar contenido a los participantes futuros. Y, aunque aún no se puede adelantar nada, habrá todo tipo de sorpresas para la audiencia.

Imagen de 'Cosas de palacio' con Arturo García Sancho y Elena Navarro

Los fans tienen mucho que aportar

El público de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' tendrá voz y voto en 'Cosas de palacio'. Los actores y actrices responderán sus preguntas, escucharán su opinión y reflexionarán sobre las tramas fundamentales de las dos series diarias.

Además, el público verá los decorados de ambas series sin artificio y convertidos en plató de televisión. Los actores y actrices no interpretarán ningún papel, sino que se mostrarán tal y como son en un formato íntimo que podrán seguir tanto los fans de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' como los espectadores casuales que quieran saber más sobre lo que se encuentra detrás de la pantalla.

En la primera entrega...

Arturo García Sancho (Manuel en 'La promesa'), Elena Navarro y Marcos Orengo (Pepa y Martín en 'Valle Salvaje') serán los invitados del primer episodio, rodado en el plató de 'Valle Salvaje', que se emitirá el jueves 12 de marzo. En la futuras entregas, veremos otros actores y actrices de ambas series como Sabela Arán, Ibrahim Al Shami y Miren Arrieta.