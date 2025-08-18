FormulaTV
ADELANTO 19 DE AGOSTO

'La promesa' dividirá a la familia por la detención de Lorenzo y Curro confesará que fue él quien lo delató

La llegada de los militares obliga a Lorenzo a rendir cuentas y desencadena un terremoto en palacio.

©RTVE
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Lunes 18 Agosto 2025 17:05 (hace 4 horas)

'La promesa' ha llegado en el episodio del 18 de agosto con la irrupción de los agentes, rompiendo así la aparente calma. Como ya hemos visto, Lorenzo, sin escapatoria, se ha visto obligado a enfrentarse a la justicia ante la mirada atónita de los suyos. Mientras tanto, la rivalidad entre Catalina y Martina ha alcanzado un punto límite y lleva a esta última a tomar una decisión drástica sobre su futuro.

Por otro lado, Manuel ha dado un golpe sobre la mesa en lo empresarial y deja claro que Leocadia no forma parte de sus planes de futuro. Samuel, por su parte, parece cada vez más cerca de marcharse, aunque Toño ha conseguido sembrar la duda en Cristóbal y retrasar esa despedida.

La trama continúa con sus giros habituales, esta vez de la mano de Toño y Enora, que deciden, por fin, dar el paso de comunicarle a Manuel que son pareja. La respuesta de él, lejos de lo esperado, fue tan fría que dejó a los dos completamente helados.

¿Qué pasara el martes 19 de agosto?

El capítulo 656, que se emitirá este martes 19 de agosto, recogerá las consecuencias de la detención de Lorenzo, un hecho que mantiene a la familia dividida. Curro dará un paso al frente y confesará a Lope, Vera y Pía que fue él quien lo delató tras descubrir documentos incriminatorios contra el capitán.

Al mismo tiempo, Martina, agotada por su enfrentamiento con Catalina, barajará marcharse de La Promesa. Además, Manuel vivirá un duro enfrentamiento con su padre hasta el punto de faltarle el respeto. Asimismo, Candela y Simona intentarán acercarse a Enora y, por su parte, Curro y Ángela se dejarán llevar por el deseo, consolidando así su relación. Por último, Vera mantendrá la esperanza de recibir noticias de su hermano.

