ADELANTO 13 DE AGOSTO

'La promesa' detendrá a Lorenzo en plena comida y provocará celos en Manuel

Martina recibirá de nuevo al barón de Valladares y Vera y Lope intentarán contactar con el hermano de esta con una carta.

'La promesa' detendrá a Lorenzo en plena comida y provocará celos en Manuel
©RTVE
Por Sandra Alcaide Barrón Publicado: Martes 12 Agosto 2025 18:10

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

Drama Misterio Romance

7,9

1 crítica

Popularidad: #27 de 3.639 Ranking La promesa

  • 88

  • 53

'La promesa' sigue poniéndose en su contra a Cristóbal, esta vez con la vuelta de Samuel, que no gusta nada al mayordomo. Sin embargo, Petra le ha confrontado y ha defendido a capa y espada la permanencia del sacerdote. Por otro lado, la presencia del coronel Fuentes en el palacio provoca que Lorenzo se sienta al límite en su propio hogar.

Mientras tanto, Manuel se juega el futuro de su empresa con una propuesta que recibe Leocadia, que finalmente no es del agrado de la señora. Además, Pía ha logrado intervenir para que Ángela perdone a Curro y esta y Ricardo se encuentran cada vez más alejados de Santos. De hecho, el exmayordomo busca alguna forma de conseguir cancelar su matrimonio con Ana.

Detienen a Lorenzo durante la comida familiar en &amp;#39;La promesa&amp;#39;

Detienen a Lorenzo durante la comida familiar en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el capítulo 654 de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 13 de agosto, Manuel tendrá que afrontar la incertidumbre del futuro de su empresa, mientras que sentirá envidia por la relación entre Toño y Enora. Por otro lado, María Fernández descubrirá el romance entre ambos y no dudará en comentarlo con preocupación a sus compañeras, debido a que Toño continua siendo un hombre casado.

Vera y Lope idearán un nuevo plan para contactar con el hermano de esta y le enviarán una carta. Samuel seguirá alimentando con su presencia la división entre el servicio y Cristóbal, pero Toño y Petra saldrán en su defensa. Tanto es así, que Toño pedirá al mayordomo que le acompañe hasta el refugio.

Catalina desahogándose con María Fernández en &amp;#39;La promesa&amp;#39;

Catalina desahogándose con María Fernández en 'La promesa'

Adriano reforzará su vínculo con Alonso al mostrar preocupación por la firme postura de Catalina, que seguirá sin entrar en razón. Por otro lado, Martina recibirá de nuevo al barón de Valladares, con la intención de tratar de solucionar su conflicto. Por último, Curro delatará a Lorenzo ante el coronel Fuentes, lo que provocará la detención del capitán de la Mata frente a la familia.

