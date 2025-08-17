FormulaTV
'La promesa' se revoluciona con la detención de Lorenzo y la traición de Curro

El capítulo 654 dejó a los espectadores con un giro inesperado, la detención del capitán de la Mata tras ser delatado por su propio hijo.

'La promesa' se revoluciona con la detención de Lorenzo y la traición de Curro
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Domingo 17 Agosto 2025 16:10

El episodio de la 'La promesa', emitido el 13 de agosto, estuvo marcado por una sucesión de revelaciones que cambiaron por completo la vida en el palacio. Manuel atravesó momentos de incertidumbre respecto al futuro de su empresa y mostró desconfianza hacia la ambigua actitud de Leocadia. Mientras tanto, no pudo evitar observar con recelo la felicidad de Toño y Enora.

Las sospechas se confirmaron cuando María Fernández descubrió el vínculo romántico entre ambos y lo comentó preocupada con sus compañeras, recordando que Toño sigue siendo un hombre casado. Paralelamente, Vera y Lope decidieron dar un paso arriesgado al enviar una carta con la esperanza de contactar al hermano de ella.

Samuel vuelve a provocar tensiones en la trama de &#39;La promesa&#39;

Samuel vuelve a provocar tensiones en la trama de 'La promesa'

En el servicio, la presencia de Samuel volvió a dividir a los trabajadores y a Cristóbal, aunque Toño y Petra se mantuvieron firmes en su defensa. Por otro lado, Adriano y Alonso encontraron un punto en común en su preocupación por Catalina, reforzando sus lazos, mientras Martina recibía al barón de Valladares, dispuesto a abordar con ella el conflicto pendiente.

El clímax de la jornada llegó con la jugada de Curro, que delató a Lorenzo ante el coronel Fuentes entregándole pruebas de sus turbios negocios. La traición desencadenó la detención del capitán de la Mata, dejando atónitos a los Luján. Antes de ser arrestado, Lorenzo no dudó en amenazar de muerte a su sobrino, dejando abierta la tensión sobre lo que vendrá.

En &#39;La Promesa&#39; Curro delata a Lorenzo que acaba siendo detenido

En 'La Promesa' Curro delata a Lorenzo que acaba siendo detenido

Avance del capítulo 655 del lunes 18 de agosto

En la próxima entrega, el arresto de Lorenzo tambaleará aún más los cimientos de 'La promesa'. Los militares irrumpirán en la finca para llevárselo, mientras el enfrentamiento entre Catalina y Martina se recrudecerá hasta empujar a esta última a tomar una decisión drástica. Manuel también marcará un punto de inflexión al dejar claro que Leocadia no tiene cabida en sus planes de empresa.

Asimismo, Samuel parecerá destinado a abandonar la hacienda, aunque la intervención de Toño podría cambiar las cosas. Además, Toño y Enora decidirán oficializar su relación comunicándoselo a Manuel, pero la fría reacción de él los dejará descolocados.

