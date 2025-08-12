Por Sandra Alcaide Barrón |

La 1 ha modificado su programación de. La cadena ha hecho una serie de cambios para poder, que además siempre suele funcionar muy bien en audiencias. Dos dede éxito de Josep Cister : ' La promesa ' y ' Valle Salvaje '.

'Malas lenguas' recortará el último tramo de su emisión para que ambas series puedan adelantarse diez minutos a su horario habitual, quedando 'Valle Salvaje' a las 17:10 y 'La promesa' a las 18:00. Tras finalizar las dos series, lo habitual sería dar inicio a 'La pirámide' a las 19:15, sin embargo, en esta ocasión no será así.

La boda entre José Luis y Victoria en 'Valle Salvaje'

RTVE prescinde en esta ocasión tanto del programa presentado por Itziar Miranda como de 'Aquí la Tierra' para poder emitir el encuentro amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol a las 19:00, que tras finalizar dará paso al 'Telediario 2'. Este partido forma parte de la gira de pretemporada del conjunto de la capital por Austria.

Esta incorporación especial a la programación de la tarde del martes de La 1 provoca que los seguidores de 'Aquí la tierra', deban esperar hasta el miércoles 13 de agosto para poder disfrutarlo en su horario habitual. Sin embargo, los fans de 'La pirámide' no tienen esa seguridad, ya que TVE repite la estrategia con 'Malas lenguas' y el miércoles y el jueves de esta semana volverá a ocupar el hueco del concurso de Itziar Miranda. A su vez, el miércoles tanto 'Valle Salvaje' como 'La promesa' regresarían también a las 17:20 y 18:10, respectivamente.

Kylian Mbappé en su llegada a Innsbruck para el partido amistoso

Críticas en redes con el retraso de 'La promesa' en su emisión del 11 de agosto

'La promesa' vivió un retraso de aproximadamente 15 minutos en su emisión del 11 de agosto, que desataron las duras críticas de las redes. Los seguidores de la serie se indignaron y lanzaron algunas de sus quejas a RTVE: "Buenas tardes, 'promisers'. Me paso por aquí para decir que yo desisto, no me voy a pasar la vida buscando a ver cuándo y a qué hora dan la serie, si es que la dan. Si toca la veré y si toca os leeré, pero la paciencia tiene un límite y han llegado al límite de la mía" o "Ahí estamos, a puntito de mandar a hacer puñetas el bodrio desorganizado en el que ha convertido esto", entre otras.