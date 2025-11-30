FormulaTV
ADELANTO 1 DE DICIEMBRE

'La promesa' rogará ayuda para Curro y Ángela y contratará a un inesperado lacayo

Martina necesitará más tiempo para aclarar sus sentimientos por Jacobo y tendrá que lidiar entre él y Adriano.

'La promesa' rogará ayuda para Curro y Ángela y contratará a un inesperado lacayo
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 30 Noviembre 2025 12:40 (hace 6 horas)

Lope y Vera no han sido capaces en 'La promesa' de que la Guardia Civil los tomara en serio cuando han acudido a denunciar el robo de las recetas. Por otro lado, María Fernández ha hablado con Pía y le ha dicho que se ha echado para atrás en lo relativo a la oferta de Samuel, algo que ha dejado al padre desubicado.

Enora y Toño han iniciado la investigación sobre la participación de don Lisandro en la empresa de don Luis. Sin embargo, Enora ha terminado por romper lo acordado y se ha puesto a investigar por su cuenta, hecho que no ha agradado para nada a su compañero. Por otro lado, los niños ya están mucho mejor, de modo que Jacobo ha retomado la conversación pendiente con Martina sobre su futuro para determinar si su amor sigue siendo tan fuerte como antes.

¿Qué pasará el lunes?

En el episodio 727 de 'La promesa', que se emite el lunes 1 de diciembre en La 1, la serie producida por Bambú seguirá sin aclarar el futuro de Jacobo y Martina, ya que la joven necesitará un poco más de tiempo, aunque ambos creen que merecen esa segunda oportunidad. Todo esto se complicará con la gestión de las tierras, donde Martina tendrá que lidiar entre Jacobo y Adriano.

Toño ha hablado con Manuel sobre la situación de Enora, y es que le da la sensación de que está más preocupada en mejorar el motor que en investigar qué une a don Lisandro con la empresa de don Luis. Por otra parte, Curro está desesperado con la situación entre Ángela y Lorenzo, así que decidirá acudir a su hermano para que lo ayude.

Para terminar, el servicio se enfrentará a una nueva etapa muy complicada. Cristóbal y Teresa anunciarán el fin de las libranzas, pero eso no será todo, ya que han contratado a un nuevo lacayo que dejará en shock a María Fernández.

