'La promesa' rogará ayuda para Curro y Ángela y contratará a un inesperado lacayo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #22 de 3.672
- 93
- 54
'La promesa', en imágenes 42 fotos
Lope y Vera no han sido capaces en 'La promesa' de que la Guardia Civil los tomara en serio cuando han acudido a denunciar el robo de las recetas. Por otro lado, María Fernández ha hablado con Pía y le ha dicho que se ha echado para atrás en lo relativo a la oferta de Samuel, algo que ha dejado al padre desubicado.
Enora y Toño han iniciado la investigación sobre la participación de don Lisandro en la empresa de don Luis. Sin embargo, Enora ha terminado por romper lo acordado y se ha puesto a investigar por su cuenta, hecho que no ha agradado para nada a su compañero. Por otro lado, los niños ya están mucho mejor, de modo que Jacobo ha retomado la conversación pendiente con Martina sobre su futuro para determinar si su amor sigue siendo tan fuerte como antes.
¿Qué pasará el lunes?
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
En el episodio 727 de 'La promesa', que se emite el lunes 1 de diciembre en La 1, la serie producida por Bambú seguirá sin aclarar el futuro de Jacobo y Martina, ya que la joven necesitará un poco más de tiempo, aunque ambos creen que merecen esa segunda oportunidad. Todo esto se complicará con la gestión de las tierras, donde Martina tendrá que lidiar entre Jacobo y Adriano.
Para terminar, el servicio se enfrentará a una nueva etapa muy complicada. Cristóbal y Teresa anunciarán el fin de las libranzas, pero eso no será todo, ya que han contratado a un nuevo lacayo que dejará en shock a María Fernández.