'La promesa' llevará a Pía a revelar a Curro toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja

Por Redacción | |

Samuel se ha ofrecido a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido de Jacobo en el capítulo del jueves de 'La promesa', y antes de conocer cómo van a continuar las tramas el viernes, vamos a repasar lo del capítulo anterior. Martina ha desautorizado a su prometido y asegurado que nadie del servicio será expulsado, reafirmando su compromiso con el refugio.

Curro y Ángela han estado recibiendo consejos opuestos de sus padres; Alonso le anima al joven a luchar por su amor, mientras Leocadia manipula a su hija para que no perdone a Curro. Pía se ha sentido incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas, atrapada en un mar de dudas sobre su culpabilidad.

Manuel y Julieta han compartido un momento de intimidad hablando sobre Jana, revelando una conexión creciente entre ambos. El duque de Carril ha llegado sin avisar a La Promesa y se encuentra con Vera, y ante las sospechas y la insistencia de Pía, Ricardo ha acabado haciendo una confesión totalmente inesperada relacionada con la muerte de Ana que deja al ama de llaves sin palabras.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes?

La semana finalizará con el capítulo del viernes 17 de abril, en el que Vera vivirá momentos de angustia convencida de que su padre la ha reconocido durante su visita a La Promesa, a pesar de los intentos de Teresa por calmarla.y esta se quedará en estado de shock.

Curro sorprenderá al ama de llaves abogando por dar una segunda oportunidad a Pellicer. La tensión económica provocará discusiones entre Julieta y Ciro, encontrando ella un firme apoyo en Manuel ante los reproches de su marido. Martina intentará convencer a Ángela de que le dé otra oportunidad a Curro, pero ella se negará.

Adriano marcará distancias con Martina enredado por Jacobo, y Lorenzo aprovechará para malmeter. Vera contará a sus compañeras el encuentro con su padre. Debido a la confesión de Ricardo, los remordimientos por lo ocurrido en el pasado invadirán a Pía. El ama de llaves acabará confesando a Curro uno de sus mayores secretos: toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.