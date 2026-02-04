'La promesa' ilusionará a Manuel con una misteriosa mujer y Curro intentará pedirle matrimonio a Ángela

Por Redacción |

Las tardes de La 1 cobijan las historias de 'La promesa', que en su capítulo del miércoles 4 de febrero de 2026 hemos visto cómo Cristóbal le ha prometido a Leocadia que ella es el amor de su vida, desmintiendo sus sentimientos por Teresa. Además, Petra ha leído la carta del Obispado hacia Samuel y le ha comunicado al cura que su viaje se ha suspendido.

Mientras tanto, Pía y Petra han unido fuerzas con el objetivo de impedir que María y Samuel continúen viéndose. Por su parte, Enora le ha asegurado a Toño que, ocurra lo que ocurra con su tío, van a tener un futuro prometedor juntos. Ángela y Curro han comentado que Margarita se quedará a cenar y han sospechado que podría estar tramando algo. Además, Adriano le ha confesado a Jacobo que no le agrada la idea de que Martina se marche a Nueva York, ya que sus hijos podrían enfrentarse a la posibilidad de quedarse sin su madre.

Teresa estará a punto de contarle la verdad a Vera en 'La promesa'

Al mismo tiempo, Manuel y Alonso han hecho cuentas para poder saldar por fin la deuda pendiente con Leocadia. Además, la presión ejercida por Margarita ha sido tan fuerte que parece que Lorenzo ha empezado a ceder a su chantaje... aunque no se sabe si el capitán se ha guardado un as bajo la manga para evitar cancelar su boda con Ángela.

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del 5 de febrero de 2026, 'La promesa' dará un respiro a los más jóvenes de la ficción producida por Bambú, dejándolos vivir una noche distinta con una fiesta prometedora. Mientras tanto, Cristóbal logrará convencer a Teresa para que, por fin, se atreva a contarle a Vera toda la verdad sobre lo sucedido con Lope.

A su vez, con la intención de acercarse más y conocerse mejor, Carlo y María compartirán detalles personales de sus vidas, abriendo una nueva etapa en su relación marcada por la sinceridad. Martina decidirá que Ángela y Curro también deben asistir a la fiesta organizada por don Pedro de Artiaga y conseguirá las invitaciones necesarias para que formen parte del evento. A pesar de no estar de ánimo, Manuel acudirá a la celebración de su amigo, movido más por compromiso que por ilusión.

La fiesta de don Pedro de Artiaga en 'La promesa'

Durante la fiesta, Manuel se topará inesperadamente con una mujer misteriosa que evitará revelar su identidad, despertando su curiosidad desde el primer momento. ¿Podríamos estar ante un nuevo interés romántico para Manuel? Por otro lado, Curro le confesará a Martina cuáles son sus verdaderas intenciones al asistir al evento: aprovechar la ocasión para pedirle matrimonio a Ángela.