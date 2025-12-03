Por Julia Almazán Romero |

El capítulo 728 de 'La promesa', emitido el miércoles 3 de diciembre, mantuvo dividida a la casa por varios frentes. Martina continuó atrapada entre Jacobo y Adriano, un conflicto que terminó derivando en una fuerte discusión, agravada por los comentarios de Leocadia. Mientras tanto, Ángela compartía con Martina la desesperación que le provocaba su inminente boda con Lorenzo, y Curro, completamente desbordado, decidió abrirse con Manuel para confesarle que estaba enamorado de ella, obteniendo su apoyo.

Por su parte, María Fernández vivió un nuevo momento incómodo con Carlo, el padre del hijo que espera. Aunque la joven quiso mantener las distancias, el recién llegado no dejaba de generarle inquietud y Samuel volvió a animarla a hablar con él. En el servicio, Teresa advirtió a las doncellas del aumento de trabajo sin posibilidad de compensación, Petra continuó investigando el plagio de recetas junto a Lope y Vera, y Enora insistió en seguir sus propios planes mecánicos, logrando que Toño la apoyase a espaldas de Manuel.

Petra en el capítulo 729 de 'La promesa'

¿Qué pasara el jueves?

La serie diaria de la 1 lanzará el jueves 4 de diciembre el capítulo 729, en el que Petra, que llevaba días siguiendo la pista del plagio de recetas, por fin obtendrá resultados y localizará al responsable. Sin embargo, lejos de asumir las consecuencias, el culpable intentará convencerla para que no lo delate, colocándola en una posición delicada dentro de las tensiones del servicio.

Enora, Manuel y Toño en 'La promesa'

En paralelo, María Fernández y Samuel volverán a enfrentarse al problema de la inesperada aparición de Carlo en sus vidas., obligando a ambos a reprenderlo y reavivando el nerviosismo de María, que todavía está procesando su reencuentro con él. Su presencia volverá a sacudir al servicio en un momento delicado en el que Teresa comunicará que no habrá libranzas, lo que enfadará a Petra.

Por otro lado, en la serie de Bambú Producciones Adriano hablará directamente a Leocadia para poner cartas en el asunto de la búsqueda de Catalina. Mientras tanto, Enora y Toño seguirán trabajando a escondidas en el nuevo motor, desobedeciendo directamente a Manuel, que les había pedido centrarse en investigar a don Lisandro. Su maniobra secreta amenazará con abrir un nuevo frente en el palacio, en un momento en el que las tensiones ya están al límite.