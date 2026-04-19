Por Fidel Conejero |

Este lunes, en la nueva entrega de 'La Promesa', la tensión se disparará tras la impactante confesión de Pía, que admite su responsabilidad en la muerte del barón de Linaja. Una revelación que sacude por completo a Curro, quien no solo enfrenta la verdad, sino también el dolor de haber sido mantenido al margen. La traición marca un antes y un después en su relación, dejando heridas difíciles de cerrar.

Enfrentamiento entre Ciro y Manuel en 'La Promesa'

Mientras tanto, los conflictos personales continúan multiplicándose en palacio. Ciro intenta imponer su autoridad sobre Julieta, pero ella deja claro que no está dispuesta a someterse. Además, el enfrentamiento entre Ciro y Manuel añade más tensión, especialmente tras el intento de este último de rescindir su contrato con el duque.

El ambiente laboral también se resiente tras la confesión de Pía, generando un clima incómodo con Ricardo. A esto se suma la constante manipulación de Lorenzo, que aprovecha la ruptura entre Curro y Ángela para seguir alimentando la discordia entre los habitantes.

Una nueva doncella, Estefanía, acude a 'La Promesa'

Estefanía, la nueva doncella, no pasará desapercibida

Por otro lado, la, la nueva doncella, no pasa desapercibida. Su presencia, especialmente en María, alterando aún más la convivencia en el servicio. En paralelo,para evitar al duque de Carril, con la ayuda de Teresa.

Fuera del foco principal, Samuel lucha por mantener abierto el refugio pese a los problemas económicos, mientras Martina decide poner fin a su relación con Jacobo, cansada de su actitud controladora. Todo esto y mucho más en el capítulo de 'La Promesa' del 20 de abril en La 1 de RTVE.