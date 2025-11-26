FormulaTV
ADELANTO 27 DE NOVIEMBRE

'La promesa' se mantendrá ajena al secuestro de Lorenzo y hablará con el padre del bebé de María Fernández

Martina se acercará más a Adriano por la dentición de los bebés, al mismo tiempo que seguirá alejándose de Jacobo.

'La promesa' se mantendrá ajena al secuestro de Lorenzo y hablará con el padre del bebé de María Fernández
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 17:12 (hace 4 horas)

Curro decidió iniciar la venganza que tanto tiempo llevaba esperando en 'La promesa'. La ira que sentía hacia Lorenzo era tan fuerte que optó por secuestrarlo en la habitación secreta. El lacayo lo acusaba de asesinar a Jana y de provocar el suicidio de su madre haciéndola enloquecer. Además, también tenía claro que estaba utilizando a Ángela solo para hacerlo sufrir.

Para forzarlo a confesar, Curro ha llegado incluso a apuntarlo con una pistola. Sin embargo, el capitán no dejó que el miedo se apoderara de él y trató de penetrar en su secuestrador mediante el corazón. Por eso, le habló de su niñez y del pasado que compartieron, cuando su relación era muy diferente a la actual.

El padre Samuel habla con María Fernández en &#39;La promesa&#39;
El padre Samuel habla con María Fernández en 'La promesa'
Aunque en un principio Curro se sintió atrapado por las argucias de Lorenzo, acabó por recomponerse y seguir con su compromiso por conocer la verdad. Por ello mismo, no dudó en utilizar los métodos necesarios para conseguirlo en un duelo lleno de tensión.

¿Qué pasará el jueves?

En el episodio 725 de 'La promesa', que se emite el jueves 27 de noviembre en La 1, la serie producida por Bambú mostrará cómo la familia Luján se encuentra totalmente ajena a lo que está pasando en la habitación secreta. Por otro lado, Enora le propondrá a Manuel investigar de dónde surge la relación entre don Luis y don Lisandro. El heredero aceptará bajo una única condición: que la joven investigue con Toño. En cuanto al bebé de María Fernández, la doncella decidirá hablar con el padre.

María Fernández se decidirá a hablar con el padre del bebé que espera en &#39;La promesa&#39;
María Fernández se decidirá a hablar con el padre del bebé que espera en 'La promesa'

La dentición de los bebés está resultando muy difícil, pero al menos Adriano y Martina han reducido distancias gracias a esto. Sin embargo, no le está ocurriendo lo mismo con Jacobo, con quien sigue viviendo un momento muy complicado de su relación. Para tratar de solucionarlo, Martina le propondrá hablar del tema cuando todo se haya tranquilizado. Para acabar, las cocinas se verán revolucionadas en el momento en que los señores ordenen una receta de Madame Cocotte.

