Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #23 de 3.676
- 93
- 54
'La promesa', en imágenes 42 fotos
Curro decidió iniciar la venganza que tanto tiempo llevaba esperando en 'La promesa'. La ira que sentía hacia Lorenzo era tan fuerte que optó por secuestrarlo en la habitación secreta. El lacayo lo acusaba de asesinar a Jana y de provocar el suicidio de su madre haciéndola enloquecer. Además, también tenía claro que estaba utilizando a Ángela solo para hacerlo sufrir.
Para forzarlo a confesar, Curro ha llegado incluso a apuntarlo con una pistola. Sin embargo, el capitán no dejó que el miedo se apoderara de él y trató de penetrar en su secuestrador mediante el corazón. Por eso, le habló de su niñez y del pasado que compartieron, cuando su relación era muy diferente a la actual.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Aunque en un principio Curro se sintió atrapado por las argucias de Lorenzo, acabó por recomponerse y seguir con su compromiso por conocer la verdad. Por ello mismo, no dudó en utilizar los métodos necesarios para conseguirlo en un duelo lleno de tensión.
¿Qué pasará el jueves?
La dentición de los bebés está resultando muy difícil, pero al menos Adriano y Martina han reducido distancias gracias a esto. Sin embargo, no le está ocurriendo lo mismo con Jacobo, con quien sigue viviendo un momento muy complicado de su relación. Para tratar de solucionarlo, Martina le propondrá hablar del tema cuando todo se haya tranquilizado. Para acabar, las cocinas se verán revolucionadas en el momento en que los señores ordenen una receta de Madame Cocotte.