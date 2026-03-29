'La promesa', 'Valle Salvaje' y 'Sueños de libertad' alteran su emisión por la Semana Santa

Por Fernando S. Palenzuela |

Después de no tener festivos en prácticamente tres meses, la Semana Santa ha llegado para darnos un descanso a todos, y eso incluye a las habituales parrillas de la televisión. Por eso mismo, Televisión Española ha anunciado que tanto 'La promesa' como 'Valle Salvaje' sufrirán recortes en la semana del 30 de marzo para ofrecer una programación temática.

Debido a las festividades del Jueves Santo y el Viernes Santo, La 1 carecerá de su programación estándar, lo que afecta al número de capítulos que se emitirán de sus series diarias. Ambas producciones de Bambú solo tendrán episodios el lunes 30, el martes 31 y miércoles 1, de modo que 'La promesa' emitirá el bloque de capítulos del 804 al 806 y 'Valle Salvaje' del 385 al 387.

'Valle Salvaje' reduce sus episodios a tres por la Semana Santa

En su lugar, RTVE ha informado de que emitirá cine de temática histórica y religiosa. Por tanto, el Jueves Santo los espectadores de La 1 podrán disfrutar de 'Los diez mandamientos', mientras que el Viernes Santo la cadena tiene preparadas otras dos citas cinematográficas: 'Ben-Hur' y 'Pompeya'.

'Sueños de libertad' descansará el Viernes Santo

¿Qué pasa con Antena 3?

En cambio, la corporación sí ha avisado de que. El espacio presentado por Silvia Intxaurrondo se volcará en retransmitir el traslado y entronización del Cristo de Mena por la legión de Málaga. Los diferentes magacines de la cadena, como La Madrugá de Sevilla el viernes 3 de abril.

La 1 no es la única cadena con series diarias, sino que Antena 3 también tiene en su catálogo 'Sueños de libertad'. No obstante, la estrategia llevada a cabo por el canal de Atresmedia será diferente, y es que el Jueves Santo no alterará la programación al no ser considerado un festivo nacional. Por eso mismo, sí habrá episodio de la ficción de Diagonal TV, que solo descansará el Viernes Santo.