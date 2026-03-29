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ADELANTO 30 DE MARZO

'Sueños de libertad' le propondrá matrimonio a Paula y Julia le pedirá explicaciones a Damián

Tasio y Pablo se enfrentarán por la situación de las dependientas y Luz anunciará su marcha de Toledo.

'Sueños de libertad' le propondrá matrimonio a Paula y Julia le pedirá explicaciones a Damián
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Domingo 29 Marzo 2026 09:58 (hace 28 minutos)

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Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #64 de 3.712 Ranking Sueños de libertad

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'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

El artículo difamatorio que Gabriel escribió sobre Damián en 'Sueños de libertad' ha cumplido su función, pues el patriarca ya ha perdido un cliente, aunque este no se ha amilanado y se ha encarado con su sobrino. Por otro lado, Nieves ha sufrido un desvanecimiento y ha ayudado a Luz a cumplir la última voluntad de su padre, quien se ha despedido de ella dándole las gracias y pidiéndole que sea feliz.

Valentina ha sufrido un ataque de pánico a causa de la incomodidad que le ha provocado Álvaro, pues le ha traído a la cabeza recuerdos de su antigua relación. A causa de esto, Andrés y Marta se han puesto firmes con él y lo han amenazado con despedirlo si no cambia su actitud. Para terminar, Gabriel se ha encontrado con que Beatriz ha convencido a Begoña para ser ella la cuidadora de Juanito.

Nieves ayudó a Luz en la despedida de su padre en &#39;Sueños de libertad&#39;
Nieves ayudó a Luz en la despedida de su padre en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

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En el episodio 529 de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 30 de marzo en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV le descubrirá a Julia el artículo de Damián, lo que llevará a la joven a sentirse muy decepcionada con su abuelo y a pedirle explicaciones. Por otro lado, Mabel y Miguel se percatarán de que algo no marcha bien en la relación de sus padres.

Digna y Begoña se volcarán con Luz tras la muerte de su padre. Este suceso llevará a la doctora a anunciar su marcha de Toledo y a que su familia le demuestre su apoyo. Por su parte, Salva recibirá una llamada que lo dejará de muy mal humor. Además, Cloe y Marta acercarán posturas a causa del nuevo enfrentamiento entre los De la Reina y Gabriel por el relanzamiento de 'Flor Divina'.

Ángel le pedirá matrimonio a Paula en &#39;Sueños de libertad&#39;
Ángel le pedirá matrimonio a Paula en 'Sueños de libertad'

La lucha salarial de las dependientas de la tienda seguirá adelante, con Pablo presionando a Tasio para que rebaje las quejas de estas. Los dos hombres se enfrentarán por encontrar una solución. Y para terminar, Ángel llegará a Toledo con promesas para Paula y una propuesta inesperada: que se case con él.

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