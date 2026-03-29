Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #64 de 3.712
- 23
- 4
El artículo difamatorio que Gabriel escribió sobre Damián en 'Sueños de libertad' ha cumplido su función, pues el patriarca ya ha perdido un cliente, aunque este no se ha amilanado y se ha encarado con su sobrino. Por otro lado, Nieves ha sufrido un desvanecimiento y ha ayudado a Luz a cumplir la última voluntad de su padre, quien se ha despedido de ella dándole las gracias y pidiéndole que sea feliz.
Valentina ha sufrido un ataque de pánico a causa de la incomodidad que le ha provocado Álvaro, pues le ha traído a la cabeza recuerdos de su antigua relación. A causa de esto, Andrés y Marta se han puesto firmes con él y lo han amenazado con despedirlo si no cambia su actitud. Para terminar, Gabriel se ha encontrado con que Beatriz ha convencido a Begoña para ser ella la cuidadora de Juanito.
¿Qué pasará el lunes?
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En el episodio 529 de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 30 de marzo en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV le descubrirá a Julia el artículo de Damián, lo que llevará a la joven a sentirse muy decepcionada con su abuelo y a pedirle explicaciones. Por otro lado, Mabel y Miguel se percatarán de que algo no marcha bien en la relación de sus padres.
La lucha salarial de las dependientas de la tienda seguirá adelante, con Pablo presionando a Tasio para que rebaje las quejas de estas. Los dos hombres se enfrentarán por encontrar una solución. Y para terminar, Ángel llegará a Toledo con promesas para Paula y una propuesta inesperada: que se case con él.