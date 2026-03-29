Por Redacción |

El artículo difamatorio que Gabriel escribió sobre Damián en 'Sueños de libertad' ha cumplido su función, pues el patriarca ya ha perdido un cliente, aunque este no se ha amilanado y se ha encarado con su sobrino. Por otro lado, Nieves ha sufrido un desvanecimiento y ha ayudado a Luz a cumplir la última voluntad de su padre, quien se ha despedido de ella dándole las gracias y pidiéndole que sea feliz.

Valentina ha sufrido un ataque de pánico a causa de la incomodidad que le ha provocado Álvaro, pues le ha traído a la cabeza recuerdos de su antigua relación. A causa de esto, Andrés y Marta se han puesto firmes con él y lo han amenazado con despedirlo si no cambia su actitud. Para terminar, Gabriel se ha encontrado con que Beatriz ha convencido a Begoña para ser ella la cuidadora de Juanito.

Nieves ayudó a Luz en la despedida de su padre en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

En el episodio 529 de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 30 de marzo en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV le descubrirá a Julia el artículo de Damián, lo que llevará a la joven a sentirse muy decepcionada con su abuelo y a pedirle explicaciones. Por otro lado, Mabel y Miguel se percatarán de que algo no marcha bien en la relación de sus padres.

Ángel le pedirá matrimonio a Paula en 'Sueños de libertad'

Digna y Begoña se volcarán con Luz tras la muerte de su padre.y a que su familia le demuestre su apoyo. Por su parte, Salva recibirá una llamada que lo dejará de muy mal humor. Además,por el relanzamiento de 'Flor Divina'.

La lucha salarial de las dependientas de la tienda seguirá adelante, con Pablo presionando a Tasio para que rebaje las quejas de estas. Los dos hombres se enfrentarán por encontrar una solución. Y para terminar, Ángel llegará a Toledo con promesas para Paula y una propuesta inesperada: que se case con él.