'La última tentación' mostró el cierre de la aventura de sus protagonistas en República Dominicana con un octavo programa que se despidió con las hogueras finales de las distintas parejas participantes. Sin embargo, al igual que ocurría con 'La isla de las tentaciones', el programa tendrá una despedida en la actualidad, en directo, con la emisión de un "gran debate" en Telecinco, la noche del lunes 3 de noviembre, a las 22.00h.

Sandra Barneda con Isaac Torres y Lucía Sánchez en el pasado debate de 'La última tentación'

"'La última tentación' llega a su fin", comunicaba Sandra Barneda en la promo de la cita con la que el programa pondrá punto final a su primera edición. "Lo celebramos con el gran debate final, en la que estarán todas las parejas protagonistas para enfrentarse al reencuentro definitivo. Será su última oportunidad para resolver sus cuentas pendientes", concluyó la presentadora, confirmando así la presencia de los diez participantes con los que se puso fin al programa grabado en República Dominicana, con sus hogueras finales.

Con esta nueva cita, los encargados del reality ponen en bandeja ante la audiencia la posibilidad de conocer qué ha sido de las distintas parejas tras su estancia en República Dominicana, meses después de que concluyera la grabación de lo que los espectadores pudieron ver en la noche del miércoles 3 de noviembre. En dicha emisión, en la que solo las parejas formadas por Andrea Gasca y Roberto de la Cruz, y Christofer Guzmán y Fani Carbajo, abandonaron su estancia tomando caminos separados, algo que podría haber cambiado con el paso del tiempo, tanto en su caso como en el del resto de sus compañeros. Una cita que tendrá que enfrentarse, como las anteriores, al imbatible 'MasterChef Celebrity', aunque aún está pendiente por saber si dará el salto Cuatro o su emisión será íntegra en la principal cadena de la compañía, puesto que los anteriores debates se emitieron por completo en el canal rojo.

Próximamente, 'La isla de las tentaciones 4'

Asimismo, tras concluir la emisión de 'La última tentación' el 3 de noviembre, Mediaset incluyó la primera entrega de 'La isla de las tentaciones 4', bajo el título "Regreso a 'La isla de las tentaciones'", en el catálogo de MiTele Plus. En ella, no solo se dan a conocer las cuatro parejas protagonistas, las cuales también muestran su preparación y su viaje a Santo Domingo, sino que también se realiza una presentación de los solteros encargados de acompañarlos y tentarlos en las dos villas con las que contará el programa en su nueva temporada: Villa Playa y Villa Paraíso. Una nueva edición del reality que, como ya ha ido adelantando Mediaset, contará con muchas sorpresas y, al parecer, vivirá su estreno muy pronto, aunque de momento no se ha confirmado una fecha concreta.