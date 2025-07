Laila Jiménez hace balance de su salto a 'Todo es mentira': "Lo llevo como puedo"

Por Julia Almazán Romero |

Los giros profesionales que a veces ocurren en la carrera de un periodista no son siempre los esperados. Eso es lo que parece estar experimentando, que desde hace unas semanas ha dejado atrás las mañanas de ' Informativos Telecinco ' para, el formato de actualidad política que presenta Risto Mejide en Cuatro. Un cambio de rumbo del que ahora ha hablado sin filtros a través de sus redes sociales.

En una ronda de preguntas con sus seguidores, la periodista ha reconocido que el proceso de adaptación ha sido más complejo de lo que imaginaba. "No sabía que este cambio iba a ser tan complicado", confesaba. Más allá del contenido del programa, lo que más le está costando es ajustar su cuerpo a un nuevo ritmo tras años de madrugones.

Laila Jiménez debutando como colaboradora en 'Todo es mentira'

"Hay que cambiar el ritmo circadiano, de repente me duermo a horas superraras, tengo hambres dispares, digestiones extrañas... Lo estoy llevando como puedo", explicaba, detallando que se sentía" frustrada", pero debe esperar entre "dos a cuatro meses" hasta adaptarse por completo.

Aun así, Jiménez también destaca los beneficios de haber dejado la franja matinal. "El cansancio no es ni de coña el mismo. Ver el atardecer es maravilloso. Aunque estés cansada, el ánimo está más arriba", comentaba. Además, añade que ahora puede disfrutar de un domingo completo: "Es un regalo que no sabía que tenía, lo perdí y lo volví a recuperar". A pesar de las dificultades, ella mantiene una buena actitud: "Lo estoy intentando llevar con calma".

Laila Jiménez en la despedida de 'Informativos Telecinco Matinal'

Sobre su integración en el programa, la comunicadora ha explicado que se siente afortunada, pero que aún necesita tiempo para terminar de adaptarse al ritmo de trabajo. "Esta gente tiene una capacidad mental rápida no, lo siguiente", decía. También ha subrayado ella siente esto como un nuevo reto, no se trata de una ruptura con el pasado, sino de una evolución: "Lo que aprendí en el matinal me llevó a 'Todo es mentira'. Uno me llevó al otro. Es un camino".

Un giro inesperado en su carrera

Laila Jiménez no tuvo dudas cuando surgió esta oportunidad. "Sabía que era un reto al que tenía que enfrentarme y un tren que tenía que coger", afirmaba. Su incorporación a 'Todo es mentira' ha llegado tras la marcha de Marta Flich, pero sus planes iniciales cambiaron en apenas dos semanas, pues tenía previsto presentar 'Informativos Telecinco Fin de Semana' durante agosto en sustitución de María Casado. A pesar de ello, se muestra entusiasmada con esta nueva etapa, en la que explora otro registro: "Me estoy divirtiendo"