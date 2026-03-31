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TRAS 'ADICTOS A LA PANTALLA'

laSexta estrena el domingo 5 de abril 'Vulnerables', la serie documental sobre salud mental en los jóvenes

El espacio trata el deterioro de la salud mental en los jóvenes de entre 12 y 19 años.

laSexta estrena el domingo 5 de abril 'Vulnerables', la serie documental sobre salud mental en los jóvenes
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 31 Marzo 2026 12:21 (hace 4 horas)

'Vulnerables' llega a laSexta el próximo domingo 5 abril a las 21:30 horas. La serie documental aborda cómo se ha acelerado el deterioro de la salud mental en los jóvenes hasta el punto de que cuatro de cada diez adolescentes declaran haber tenido problemas relacionados con trastornos del físico, suicidio adolescente o agresiones sexuales en 2024.

El formato contará con jóvenes que han sufrido estos problemas y que relatarán en primera persona sus experiencias y cómo consiguieron superarlos. Además, sus testimonios estarán respaldados por expertos y familiares, que revelarán cómo las redes sociales y la hiperconexión han contribuido de forma significativa a la aparición de problemas como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, las autolesiones o los intentos de suicidio.

laSexta presentó &amp;#39;Vulnerables&amp;#39; en South Festival
laSexta presentó 'Vulnerables' en South Festival
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'Vulnerables' llega a laSexta tras el éxito de 'Adictos a la pantalla', el especial que emitió la cadena de Atresmedia en julio de 2023 y que puso de manifiesto las adicciones generadas a través de las pantallas como las redes sociales o el porno. Producido por Onza, la serie ha contado con el asesoramiento de Marian Rojas Estapé, reconocida psiquiatra y autora de podcasts y auténticos bestsellers.

Así es 'Vulnerables'

El espacio está formado por tres capítulos de 50 minutos en los que se abordarán distintas temáticas. El primero de ellos, titulado 'La obsesión por el físico', pondrá de manifiesto la competición de belleza que existe permanentemente en el ámbito adolescente. El uso de filtros en las redes sociales y la idealización de rostros y vidas ha generado varias patologías como la falta de autoestima.

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Onza ha producido 'Vulnerables'

El segundo capítulo, 'Suicidio adolescente: una pandemia oculta', tratará de adentrarse en la primera causa de mortalidad infantojuvenil en España. Desde 2010, las cifras han repuntado de forma importante tras la normalización del uso de smartphones y redes sociales. Por último, el tercer capítulo, 'La lacra del abuso sexual', analiza cómo el aumento del consumo de contenidos violentos ha normalizado comportamientos que, en muchas ocasiones, constituyen delitos.

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