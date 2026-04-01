Por Adrián López Carcelén |

Alberto Chicote vuelve a laSexta con un nuevo programa. 'Servicio Secreto by Chicote' será la nueva misión del cocinero para el prime time de la cadena de Atresmedia. El formato es la adaptación española del espacio de éxito internacional de FOX 'Gordon Ramsay's Secret Service', en el que el chef se infiltrará como espía en restaurantes al borde del colapso para intentar ofrecerles una segunda oportunidad.

Producido en colaboración con Warner Bros ITVP España, el nuevo programa llevará a Alberto Chicote a someterse al desafío más exigente de su carrera televisiva: convertirse en un agente secreto para tratar de descubrir todos los secretos de un negocio en ruinas. El chef se infiltrará sin previo aviso, de noche y bajo el anonimato en los locales para destapar la realidad como si de una operación de alta confidencialidad se tratara.

En 'Servicio Secreto by Chicote', Alberto Chicote será un agente secreto

Pero el presentador no estará solo. Contará con un informante interno que forma parte del equipo del restaurante y cuya identidad se mantiene en el más estricto secreto. Este 'topo' será una pieza clave en todas las investigaciones ya que gracias a él Alberto Chicote y compañía podrán acceder al restaurante y comprobar el funcionamiento real mientras el resto del equipo se mantiene ajeno a su presencia.

Alberto Chicote, un clásico en la cocina de laSexta

Alberto Chicote ha estado al frente de 'Pesadilla en la cocina' desde 2012

. Como ya hiciera durante muchos años con ' Pesadilla en la cocina ', el chef vuelve a ponerse delante de una cámara para tratar de salvar un negocio. No obstante, esta vez lo hará con una importante diferencia:

Con este nuevo proyecto, el cocinero vuelve al prime time de laSexta, la cadena a la que lleva ligado desde 2012. Ahora, Atresmedia confía en él para este nuevo formato que sucederá a 'Batalla de restaurantes' y que supone una nueva apuesta por el entretenimiento en la cadena verde. El nuevo proyecto se suma a otros como 'Cara al show' o 'La Noche de Aimar' que buscarán mantener a laSexta como la tercera cadena comercial más vista en España.