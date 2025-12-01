Alberto Chicote: "No creo que Buenafuente salude durante las Campanadas, es un tío elegante de cojones"

Por Alejandro Rodera |

Alberto Chicote se ha convertido en todo un icono de las Campanadas. Junto a Cristina Pedroche, el cocinero y presentador ha conformado una dupla que este año vivirá su décimo aniversario al frente de esta cita tan señalada. Y, para celebrarlo, su química no solo se podrá disfrutar en Antena 3, ya que, por primera vez, su retransmisión del salto de un año a otro también se podrá ver simultáneamente en laSexta y Atresplayer.

A falta de un mes para desplegar ese gran evento, hemos tenido la oportunidad de hablar, junto a otros medios de comunicación, con Chicote en la alfombra roja del Atresplayer Day, celebrado en Gran Canaria el sábado 29 de noviembre. En esta charla, el reputado chef anticipa la ambición que tendrán estas Campanadas, con las que pretenden recuperar el liderato, opina sobre el regreso de 'Top Chef' de la mano de RTVE y lanza un dardo a sus rivales del año pasado, David Broncano y Lala Chus, por uno de los momentos más virales de aquella edición.

Alberto Chicote durante la jornada del Atresplayer Day 2025

Ya ha salido la primera promo de las Campanadas, ¿qué sensaciones tienes a un mes del evento?

Me ha encantado. No sabía que salía tan temprano. Me encuentro bien, de maravilla. A falta de un mes, como cada año, tengo la ilusión a tope por estar el día 31 de diciembre en la Puerta del Sol. Creo que lo vamos a hacer mejor que nunca... o esa es nuestra intención. Además, este año es muy especial porque vamos no solamente en Antena 3, como en los últimos nueve años, sino que vamos en todas las cadenas, así que puedes verlo te pille donde te pille. Si estás en casa, tienes laSexta o Antena 3, y, si no, tienes Atresplayer. Y ahí vamos a estar, intentando que ese momento tan mágico para todos los españoles que es entrar en el año nuevo, que lo hagáis en nuestra compañía.

¿Cristina te da pistas sobre el vestido o lo descubres el mismo día?

Cero. En el mismo día no, siempre en el mismo momento. Yo sé que cada año lo digo y nadie me cree nunca, pero la realidad es esa. Es más, es que ya no quiero saberlo. Nunca me lo ha dicho, pero si me lo dijese, le diría que no, que quiero verlo ahí. Y ella siempre dice que le divierte mucho la cara que pongo cuando veo lo que se ha puesto. Seguro que está haciendo un gran trabajo porque se lo curra muchísimo, y este año hará algo que nos dejará a todos con la boca abierta. Garantizado. Y creo que este año aún más, porque ten en cuenta que son nuestras duodécimas Campanadas, de las cuales diez han sido juntos, y encima coincide que lo hacemos en varias cadenas, así que es como, "Hostia, hay que hacer algo grande". Y en esto estamos.

¿Cómo vives tú esa noche?

No te puedes imaginar cómo me lo paso. Yo sé que va a haber un año en el que me digan que lo va a hacer otro y me voy a llevar un disgusto... Porque de verdad que disfruto mogollón.

¿Tu familia no te echa de menos en ese momento?

Hombre, pues claro. Mi familia me echa de menos porque me quieren, claro, pero también es verdad que yo soy cocinero, con lo cual lo de trabajar el día 31 es una cosa que va con mi oficio. Siempre digo que yo el 31 curro, no sé dónde, pero curro. Si no estoy en la tele, estoy en Omeraki. Damos la cena de gala y mi mujer y los hijos están allí. Y al final la familia de toda esa gente que te acompaña durante todo el año, que es el equipo de trabajo. De hecho, yo el día 31, cuando acabo la retransmisión, me cambio y me voy al restaurante.

¿Te quita presión que los ojos estén puestos en Cristina o te da más presión porque hay mucha más gente pendiente de vosotros?

¿Tú crees que después de diez años eso me afecta? Ya no. Con Cristina hacemos una pareja que creo que es la más longeva de Campanadas en este país, y lo llevamos muy bien juntos. Los dos entendemos cuál es nuestro papel. Es un momento muy mágico. Siempre digo que hacer Campanadas es participar del único evento televisivo que nos une a todos los españoles. Tú te pones la final de la Copa del Mundo de Fútbol, España ganando 5-0, y no hay tanta gente viendo el partido como viendo las Campanadas. En un sitio o en otro, me da igual.

Este año tenéis a Buenafuente y a Silvia Abril como rivales. ¿Qué te parece?

Son profesionales como la copa de un pino. ¿Dónde va a parar? Para mí es un alegrón tener en otra cadena a gente tan buena. Vamos, de lujo. Y, además, van a estar al otro lado de la calle. Estamos en la terraza de lo que era mi restaurante antes y están al otro lado.

Igual os saludan como el año pasado.

No lo creo. Buenafuente es un tío elegante de cojones.

¿Y cómo es ese momento del día 2 de enero de levantarte con las audiencias a las 8 de la mañana?

Pues como cualquier día que te levantas con la audiencia. La putada es que no hay el día 1, porque tienes que esperar un día más. Pero bueno, en realidad lo importante no es el día 2, sino terminar el 31 y decir, "¿Ha quedado bien? De cine. Pues ya está". El trabajo bien hecho siempre te da buenas satisfacciones. Luego ya, cómo funciona a nivel de audiencia y no sé qué, pues... Hubo unos cuantos años en los que subíamos cada año y era muy ilusionante, ¿no? Y todos los años que hemos sido líderes también lo han sido, y creo que este año va a volver a ser igual de ilusionante.

¿Hay alguna sorpresa preparada para recuperar ese liderazgo?

Sí. Pero claro, si es sorpresa no te la puedo contar. Va a haber cosas nuevas. Creo que va a ser una gran retransmisión y chimpún.

¿La ambición crecerá por esa apuesta por el simulcast?

Es la primera vez que se hace esto en el grupo. Entonces, hay que echar toda la carne en el asador, desde luego.

En estos momentos, RTVE está grabando 'Top Chef: Dulces y famosos'. ¿Qué te parece este regreso del formato?

Yo todavía estoy esperando verlo, porque, claro, 'Top Chef' es un programa que desde el principio era necesariamente de profesionales. Entonces, hacen 'Top Chef' sin profesionales y hacen 'Top Chef' de postres... Es que no es 'Top Chef', ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, seguro que lo hacen muy bien. Además, el otro día hablé con Paco Roncero que me dijo que lo estaba haciendo y, si Paco está ahí, seguro que va a ser la bomba.

¿Qué propósitos tienes para el nuevo año?

Currar, currar, currar, currar, currar, currar, currar y, si puede ser, currar un poquito más. Ya lo hago mucho, pero soy de esas pocas personas que disfrutan haciendo más cosas. Yo siempre digo que a mí me gusta mirar para atrás y decir, "¡Qué de cosas he hecho". Me gusta sumar. Me gusta que pase el tiempo y ver que he sido capaz de hacer todo eso y también me gusta construir. Entonces, cuantas más cosas tenga para hacer, más feliz voy a estar. Si algún día me ves en mi casa parado, es que estoy malo.