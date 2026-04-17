Por Adrián López Carcelén |

Alberto Chicote tiene nuevo programa en laSexta. 'Servicio Secreto by Chicote', adaptación de 'Gordon Ramsay's Secret Service', llegará al prime time de la cadena el jueves 23 de abril. El popular chef se infiltrará como espía en diversos restaurantes para destapar la verdad que se oculta detrás del colapso del local. El objetivo del formato será ofrecer una segunda oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

Producido por Atresmedia, en colaboración con Warner Bros ITVP España, el espacio contará con el apoyo de un informante interno que será una pieza clave en la investigación y ayudará a mantener el anonimato de Alberto Chicote durante sus incursiones nocturnas en el local. Gracias a este "topo", el resto del equipo del negocio permanecerá ajeno a la presencia del especializado chef.

Alberto Chicote se colará en restaurantes como un espía en 'Servicio Secreto by Chicote'

Con la ayuda de dispositivos de diagnóstico como luz ultravioleta y otras herramientas de inspección, Alberto Chicote recogerá muestras de objetos y alimentos del restaurante para detectar lo que a simple vista permanece oculto y sacar a la luz realidades como presencia de plagas, alimentos en mal estado o sistemas de limpieza ineficaces. La operación se completará con una serie de cámaras ocultas que permitirá al chef observar la dinámica del restaurante durante el servicio.

'¿A qué estás esperando?', la nueva apuesta de Antena 3

Parte del elenco de '¿A qué estás esperando?'

. La nueva ficción, que llegará a la cadena el mismo jueves 23 de abril tras ' El hormiguero ', desembarca en la televisión en abierto tras su recorrido por Atresplayer. La serie se alzó como la más vista de la plataforma en 2024 y ya rueda su segunda temporada. La apuesta,, cuenta con ocho capítulos de 50 minutos y se rodó entre Canarias y Madrid.

Con Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Francisco Ortiz o Eva Ugarte conformando el elenco principal, la comedia erótico-romántica mostrará la realidad de dos mundos totalmente opuestos. La serie se adentra en una exploración sobre las contradicciones amorosas del siglo XXI, mostrando la búsqueda de los patrones sexoafectivos de sus protagonistas. Producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, '¿A qué estás esperando?' tratará de hacerse un hueco en la noche de los jueves, dominada por 'Supervivientes'.