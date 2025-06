À Punt cancela la longeva 'L'Alqueria Blanca' y su reparto denuncia haberse enterado por la prensa

Por Héctor Alabadí |

Carme (Rosanna Espinós) y Blanca (Carme Juan) en una secuencia de 'L'Alqueria Blanca'

. Tras arrasar en el prime time de Canal 9, la serie logró superar el cierre de la primera autonómica valenciana, dando el salto a la gran pantalla, al teatro e incluso a la literatura. Con la llegada de À Punt Media,, con su regreso a la televisión lineal. Un recorrido que permitió seguir profundizando en las historias de Dora, Tío Pep, Tonet, Sento y Blanca a lo largo de seis temporadas más en À Punt, tanto en su versión semanal como diaria.

Ahora, después de casi 18 años de historia, À Punt anuncia, por sorpresa, el final de la serie más icónica de la Comunidad Valenciana. Y lo que resulta más triste es que dirá adiós por la puerta de atrás, con la emisión de seis episodios grabados en otoño de 2024 que, en principio, no estaban pensados como el cierre definitivo de un proyecto histórico, sino simplemente como el desenlace de la decimoséptima temporada.

Desde el domingo 6 de julio de 2025, la cadena autonómica comenzará a emitir reposiciones de la temporada 17, para después enlazar con los seis episodios inéditos que tenía guardados en un cajón, que llegarán a partir del 14 de septiembre. Así, la serie se despedirá con 481 capítulos a sus espaldas, pero sin la gran despedida que merecía, a la altura de la ficción valenciana más longeva. Porque, al fin y al cabo, 'L'Alqueria Blanca' es la 'Cuéntame cómo pasó' valenciana.

Tío Pep (Berna Llobell) y Xavi (Nelo Gómez) en una secuencia de la serie 'L'Alqueria Blanca'

Según ha podido saber FormulaTV, Lola Cinema y Nadir Televisión han luchado hasta el último momento para intentar darle continuidad a 'L'Alqueria Blanca' o, al menos, contar con un final que permitiera cerrar la historia de todos los personajes. Incluso se estudiaron posibles patrocinadores privados y líneas especiales de financiación por parte de la Generalitat Valenciana para hacer viable su renovación en la autonómica, sin depender directamente del presupuesto de la televisión. Sin embargo, no ha sido posible y À Punt Media ha optado por anunciar su final. Tal y como han confirmado fuentes cercanas al ente público a este portal, el proyecto no se podía sostener más en el tiempo, ya que los resultados de audiencia no eran acordes al presupuesto requerido.

Sin previo aviso

Probablemente, lo más doloroso de este desenlace sea el golpe que ha supuesto para el reparto de 'L'Alqueria Blanca', ligado a la ficción durante cerca de dos décadas. Tal y como denuncia el actor y presentador Nelo Gómez, quien interpreta a Xavi, el equipo no fue informado previamente de esta decisión, ni por parte de la productora ni de la cadena. "17 años juntos y nos enteramos por la prensa. Ni el equipo, ni la audiencia, ni el proyecto que lo cambió todo merecían un final así. A pesar de la amargura, gracias infinitas a las productoras, las cadenas y las almas que habéis creído en nosotros. Hemos sido felices", expresa Gómez.